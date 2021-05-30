Tardelli tem discurso emocionado em sua despedida do clube: 'minha história nunca vai ser apagada'

Apesar da festa não ter sido completa, já que seus agora ex-companheiros foram derrotados pelo time cearense na estreia da competição nacional. Mas, nada que abalasse a justa homenagem ao multicampeão pelo time alvinegro. Cercado por jogadores e comissão técnica, Tardelli recebeu uma placa e uma camisa número 112, em referência ao número de gols que marcou com o manto alvinegro. Todos os atletas atuaram com o nome de Tardelli na camisa. A entrega das homenagens foi feita pelo presidente Sérgio Coelho: -Você está no rol dos maiores ídolos que o Clube Atlético Mineiro já teve Sinto-me muito honrado e privilegiado em estar aqui para te homenagear-disse o presidente. O atacante destacou que é muito grato por tudo que viveu no Galo, pelos títulos, pelos gols, pela história que construiu com a camisa alvinegra. -Sair como ídolo não tem preço, vai ficar para o resto da minha vida, por gerações e gerações", afirmou. "O momento é triste, mas, ao mesmo tempo, saio muito feliz. O que me conforta é o carinho e o respeito da Massa. Obrigado Clube Atlético Mineiro-disse Tardelli. Tardelli lamentou a ausência da torcida em sua despedida: -É uma pena que a Massa não está aqui para acompanhar este momento. Meu ciclo se encerra hoje, mas a minha história nunca será apagada. Só gratidão mesmo-completou. Na chegada da delegação atleticana ao estádio, o letreiro do ônibus do galo exibia a mensagem TARDELLI: #GRATIDÃO.