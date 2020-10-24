Tardelli se recupera bem de lesão e pode voltar ao Galo ainda em 2020

O atacante do Atlético-MG, Diego Tardelli, mostra boa evolução na recuperação de uma fratura-luxação do tornozelo direito com ruptura ligamentar e lesão da cartilagem, que gerou uma cirurgia no local. Desde Tardelli machucou em um jogo treino contra o América-MG, no dia 15 de julho e sua volta aos campos, prevista para 2021, pode ser antecipada. -Estou muito próximo do meu retorno. Continuem as orações, continuem torcendo, porque tenho certeza que voltarei o mais rápido possível e antes do previsto, que era janeiro- disse o atacante em entrevista à TV Galo. Ele confessou estar ansioso para trabalhar em campo novamente com os colegas de time. -Estou morrendo de saudade, muito ansioso pela minha volta. Quero voltar e ser campeão. É meu maior objetivo-completou. O jogador alvinegro comentou do esforço para se recuperar e como está o estágio da sua lesão. -Já são três meses. Não tem sido fácil. O dia a dia é muito difícil, bem puxado, mas eu chego aos três meses com uma esperança muito boa de retornar o quanto antes. O trabalho está sendo bem feito, ainda faltam algumas coisinhas, falta consolidar a parte da fíbula. Até o momento, estamos evoluindo muito bem, com o trabalho do Guilherme Fialho, do Bruno Leite. O processo é árduo durante o dia a dia, mas a recompensa eu tenho certeza que vai ser muito boa-disse. Quer final feliz no Galo Tardelli está trabalhando mais pesado ainda, pois crê que pode ajudar o time no Brasileiro, que sonha em vencer o campeonato pelo alvinegro. -Esse momento em que a equipe se encontra vai me dando mais motivação ainda pra voltar o quanto antes, para estar com meus companheiros. Tenho tido uma força que realmente eu não sabia que existia dentro de mim. Me apegando à família, Deus, ao pessoal da fisio, que vem insistindo diariamente, me cobrando e tendo resultado dia após dia, semana após semana. Isso me enche de esperança para voltar o quanto antes e ter uma felicidade no final-concluiu. O fisioterapeuta que cuida de Diego Tardelli, Guilherme Fialho, afirmou que a evolução do jogador tem superado as expectativas. -O Tardelli está na fase da reabilitação, de fortalecimento funcional. Já está com a mobilidade do tornozelo praticamente toda restabelecida, e estamos na parte de fortalecimento do tornozelo, para melhorar a funcionalidade da articulação. Ele vem evoluindo de forma muito satisfatória, até muito acima do esperado em relação à programação inicial, e temos uma expectativa muito boa pelo retorno desse atleta no alto nível da parte física. O Tardelli vem se dedicando muito. Está muito focado na reabilitação, muito ansioso por sua volta, quer ajudar muito o clube neste Brasileiro, ainda neste ano-disse.