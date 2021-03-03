Tardelli fala relação de pai com Cuca e quer ele no Galo: “mudou minha vida quando me levou para China”

O atacante Diego Tardelli, de contrato novo com o Galo até o fim de maio, falou da volta de Cuca ao time mineiro, que está caminhando para um acerto entre as partes. O jogador mencionou a relação paternal com o treinador, que o levou para o futebol chinês, “mudando sua vida”. Ídolo da Massa Atleticana, Tardelli também comentou sobre seu novo acordo com o Atlético, a conversa que teve com o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, e afirmou que pode render muito ainda dentro de campo. Confira tudo que o atacante falou em sua coletiva na Cidade do Galo. Tardelli exaltou Cuca e o trata como um "pai"-(Bruno Cantini/Atlético-MG)