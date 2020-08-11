Tardelli fala do seu tratamento e elogia time por triunfo sobre o Fla

O atacante Diego Tardelli, do Atlético-MG, segue em recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito. O jogador teve uma ruptura dos ligamentos, fratura no tornozelo e lesão na cartilagem do osso. Tardelli comentou como tem sido seu processo de tratamento.
-Sempre que eu saio da fisioterapia, dou uma fugida para o campo, ver o que está acontecendo. Ainda mais com esse bom momento que o time vem passando. Estou me sentindo bem melhor. Estou melhorando. Sei que é um processo muito lento. Mas cada dia, como eu falo, é uma vitória. Cada movimento que ganho no pé... Cada amplitude que faço com o Guilherme Fialho (fisioterapeuta) é um ganho para mim. Então, é passo a passo, pouco a pouco a gente vai melhorando-disse o atacante, em entrevista à TV Galo. Tardelli também deixou seu lado torcedor falar, ao elogiar a performance dos companheiros na vitória sobre o Flamengo por 1 a 0, na estreia do Campeonato Brasileiro, no último domingo.
-A gente sofre demais quando viramos torcedor e não estamos em campo. A gente sofre, torce, mas deu tudo certo. Conseguimos os três primeiros pontos e agora é seguir, vamos ficar na torcida contra o Corinthians novamente, sofrendo mais um pouco. Depois dessa última vitória contra o Flamengo, foi especial para dar confiança a mais durante a competição-disse, para em seguida elogiar o time que derrotou o Fla no Rio.
-A equipe fez baita de uma partida mesmo, ainda mais com o treinador que é o Sampaoli, que é inteligentíssimo-concluiu.