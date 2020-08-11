Tardelli fala do seu tratamento e elogia time por triunfo sobre o Fla

-Sempre que eu saio da fisioterapia, dou uma fugida para o campo, ver o que está acontecendo. Ainda mais com esse bom momento que o time vem passando. Estou me sentindo bem melhor. Estou melhorando. Sei que é um processo muito lento. Mas cada dia, como eu falo, é uma vitória. Cada movimento que ganho no pé... Cada amplitude que faço com o Guilherme Fialho (fisioterapeuta) é um ganho para mim. Então, é passo a passo, pouco a pouco a gente vai melhorando-disse o atacante, em entrevista à TV Galo. Tardelli também deixou seu lado torcedor falar, ao elogiar a performance dos companheiros na vitória sobre o Flamengo por 1 a 0, na estreia do Campeonato Brasileiro, no último domingo.