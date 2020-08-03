Tardelli aparece na Cidade do Galo, inicia tratamento e elogia performance do time no clássico

- Saindo de casa um pouquinho, matando a saudade dos amigos. Estava um pouquinho agoniado dentro de casa, então, estou feliz em poder estar aqui. Cada dia é uma vitória, começar fisioterapia, ficar mais perto dos atletas. Isso vai ser muito importante na minha recuperação - disse em um vídeo na TV Galo. O atacante também deu seu apoio ao grupo, que está decidindo uma vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro. -O ambiente, o clima, ainda mais nesse momento em que o Galo está na semifinal. A gente pode ver a alegria, a resenha, que faz falta no dia a dia. Por isso, resolvi vir para cá hoje- completou. O problema no tornozelo de Tardelli é uma entorse grave no tornozelo direito, com ruptura dos ligamentos, fratura no tornozelo e lesão na cartilagem do osso, o que gerou a necessidade de uma intervenção cirúrgica. - A lesão está muito recente, ainda sinto muitas dores. Esta semana, devo ter uma melhora, no caso da fisioterapia. Como o doutor falou, cada passo vai ser importante para mim, a cada dia, a cada fisioterapia vou ganhar movimento no tornozelo, até ficar 100% para voltar-disse o atacante que, mesmo de longe, viu o Galo no clássico com Coelho e até fez uma análise da equipe. - Gostei, estou bastante esperançoso para o próximo jogo. Cada dia, a equipe está evoluindo mais, tendo a cara do Sampaoli, do jeito que ele quer. Lógico que ainda não está 100%, mas esses jogos vão servir de ajuste para o Campeonato Brasileiro-concluiu.