Talles Wander projeta ano do sub-20 e mira time profissional do São Paulo

O atacante Talles Wander, que foi destaque do São Paulo na Copinha, almeja títulos pelo Tricolor do Morumbi em 2022, na temporada que se inicia para as categorias de base. Após o período de férias, Talles está em Cotia, onde o time sub-20 do São Paulo se prepara visando a temporada atual. - As minhas expectativas para temporada 2022 são as melhores possíveis. Quero dar o meu melhor em cada jogo e treino, e procurar sempre evoluir, ouvir as pessoas que querem o meu bem e sempre estar crescendo como um atleta profissional. Quero fazer gols e ser artilheiro da equipe. É uma expectativa que tenho individualmente, porém o mais importante é sair como campeão do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista da nossa categoria - afirma.

O atacante são-paulino revelou que admira Rogério Ceni, sabe que o treinador olha para as categorias de base e deseja subir ao time profissional em breve.- Meu grande objetivo para o futuro é conseguir estrear com a camisa profissional do São Paulo. Vou dar o meu melhor, para se um dia Deus permitir, eu jogar na Seleção Brasileira que é um sonho que tenho desde criança, jogar uma Libertadores ou uma Champions League, e ficar bastante reconhecido pelo meu futebol e ser uma referência. Que as crianças um dia possam me tirar como um exemplo. Admiro muito a história e o trabalho do professor Rogério. Sei que ele está de olho nas categorias de base e quem sabe tenha uma oportunidade - afirmou.

O atleta está na base do São Paulo desde os 13 anos. Em 2022 disputou a sua primeira Copa São Paulo e foi um dos destaques da equipe. Atuou em seis dos oito jogos do Tricolor Paulista, fez um gol e ainda deu três assistências. Foi um dos destaques da equipe que chegou até a semifinal do torneio.