Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Talles Wander projeta ano do sub-20 e mira time profissional do São Paulo

Atacante, destaque do Tricolor na Copinha, almeja títulos nesta temporada da equipe comandada por Alex...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 15:48

Publicado em 11 de Março de 2022 às 15:48

O atacante Talles Wander, que foi destaque do São Paulo na Copinha, almeja títulos pelo Tricolor do Morumbi em 2022, na temporada que se inicia para as categorias de base. Após o período de férias, Talles está em Cotia, onde o time sub-20 do São Paulo se prepara visando a temporada atual. - As minhas expectativas para temporada 2022 são as melhores possíveis. Quero dar o meu melhor em cada jogo e treino, e procurar sempre evoluir, ouvir as pessoas que querem o meu bem e sempre estar crescendo como um atleta profissional. Quero fazer gols e ser artilheiro da equipe. É uma expectativa que tenho individualmente, porém o mais importante é sair como campeão do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista da nossa categoria - afirma.
O atacante são-paulino revelou que admira Rogério Ceni, sabe que o treinador olha para as categorias de base e deseja subir ao time profissional em breve.- Meu grande objetivo para o futuro é conseguir estrear com a camisa profissional do São Paulo. Vou dar o meu melhor, para se um dia Deus permitir, eu jogar na Seleção Brasileira que é um sonho que tenho desde criança, jogar uma Libertadores ou uma Champions League, e ficar bastante reconhecido pelo meu futebol e ser uma referência. Que as crianças um dia possam me tirar como um exemplo. Admiro muito a história e o trabalho do professor Rogério. Sei que ele está de olho nas categorias de base e quem sabe tenha uma oportunidade - afirmou.
O atleta está na base do São Paulo desde os 13 anos. Em 2022 disputou a sua primeira Copa São Paulo e foi um dos destaques da equipe. Atuou em seis dos oito jogos do Tricolor Paulista, fez um gol e ainda deu três assistências. Foi um dos destaques da equipe que chegou até a semifinal do torneio.
Crédito: TallesWanderfalousobreasexpectativasnosub-20doSãoPauloparaoano(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados