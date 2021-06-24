Talles recebeu mais uma oportunidade: veja os números do meia na partida contra o Cuiabá

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Nas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro, o treinador Hernán Crespo deu oportunidades ao meio-campista Talles. Revelado em Cotia, o atleta entrou em campo na partida contra o Santos, no último domingo (20), e no jogo contra o Cuiabá, na última quarta-feira (23). Mesmo com poucos minutos em campo, o meia teve bom desempenho, mostrando bastante potencial.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

No empate por 2 a 2 diante do Cuiabá, pela sexta rodada do Brasileirão, o meia entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo, jogando 18 minutos. No tempo em que esteve em campo, o jovem jogador não foi muito decisivo, mas se mostrou um jogador de potencial.

Um meia de passe muito qualificado e muito leve, Talles pode ser uma solução para os momentos em que o Tricolor precise mais dinâmica no meio de campo, rodando bem o jogo.

Em poucos minutos, interagiu com o jogo 17 vezes, dando 11 passes certos, errando apenas três, com uma taxa de 79% de acerto. O meia tentou, ainda, um cruzamento.

Talles travou um duelo pelo chão, o qual ganhou. No tempo em que esteve em campo, nenhum duelo foi travado pelo meia pelo alto. Porém, o jogador teve um impedimento em um lance de ataque.

Diante do Santos, o jogador ficou em campo por 20 minutos, entrando em campo aos 36 minutos da segunda etapa, ficando em campo, também, durante os 11 minutos de acréscimo dados pelo árbitro.

Na partida diante do Peixe, o meia não participou muito do jogo, mas foi bem nos passes em que deu, acertando oito passes dos nove que tentou.

Talles já havia recebido minutos durante o Paulistão e a Libertadores, nos quais parece ter agradado o treinador Hernán Crespo, que deve dar ao jovem cada vez mais oportunidades. Em meio a um começo de Brasileirão onde o time enfrenta muitos desfalques, o São Paulo pode encontrar em seu meia formado na base uma alternativa para a temporada.O Tricolor segue vive em todas as competições que disputa, estando nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Com isso, a temporada do time promete um calendário apertado, obrigando o treinador Crespo a rodar o elenco. Neste cenário, um jogador como Talles pode ser importante.