Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Talles Magno marca gol do título do NY City na Conferência Leste da MLS

Brasileiro entrou na etapa final e deu a vitória ao time norte-americano, além da vaga para a grande decisão da liga
...
LanceNet

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 08:52

O atacante Talles Magno, ex-Vasco, entrou para a história do New York City ao marcar o gol do primeiro título da história do clube, na vitória por 2 a 1 contra o Philadelphia Union. A partida foi válida pela decisão da Conferência Leste da Major League Soccer e disputada neste domingo. O camisa 43 soma 17 jogos e 3 tentos marcados com os norte-americanos.- Muito feliz e emocionado por ter marcado o gol do título da Conferência. Batalhei muito para chegar a esse momento. Superei muitas coisas, tive um início difícil aqui nos Estados Unidos mas fui premiado com um gol tão importante. Parabéns ao grupo pela campanha. Vamos agora em busca do título da MLS! - comemorou Talles.
Após a final da conferência, agora Talles Magno e o New York City encaram o Portland Timbers pela final da MLS no próximo sábado, às 17h (horário de Brasília).
Talles comemora título com o NY City (Divulgação/NY City)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados