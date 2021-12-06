Talles Magno marca gol do título do NY City na Conferência Leste da MLS

O atacante Talles Magno, ex-Vasco, entrou para a história do New York City ao marcar o gol do primeiro título da história do clube, na vitória por 2 a 1 contra o Philadelphia Union. A partida foi válida pela decisão da Conferência Leste da Major League Soccer e disputada neste domingo. O camisa 43 soma 17 jogos e 3 tentos marcados com os norte-americanos.- Muito feliz e emocionado por ter marcado o gol do título da Conferência. Batalhei muito para chegar a esse momento. Superei muitas coisas, tive um início difícil aqui nos Estados Unidos mas fui premiado com um gol tão importante. Parabéns ao grupo pela campanha. Vamos agora em busca do título da MLS! - comemorou Talles.
Após a final da conferência, agora Talles Magno e o New York City encaram o Portland Timbers pela final da MLS no próximo sábado, às 17h (horário de Brasília).