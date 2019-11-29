Talles Magno acerta renovação com o Vasco até dezembro de 2022

Talles Magno renovou com o Vasco até 2022 Crédito: Vasco/Divulgação

O atacante Talles Magno acertou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com o Vasco até o fim de 2022. O anúncio foi feito através do Twitter do presidente Alexandre Campello. O vínculo anterior do jogador de 17 anos era até o meio de 2021. A negociação já estava bem encaminhada desde o mês passado, antes da ida de Talles para o Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira. O jogador terá um aumento salarial e aumento na multa rescisória. O novo valor gira em torno de R$ 200 milhões.

Atualmente, Talles se recupera de uma lesão na coxa direita e só retornará aos gramados no ano que vem. Sem atuar, as chances de que a joia seja negociada ao final do ano são remotas. Em 2019, Talles Magno tem 41 jogos e nove gols. Ele estreou no profissional quando tinha apenas 16 anos e ganhou espaço com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Com a camisa do Vasco, são 15 partidas e dois gols.

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