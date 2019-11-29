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Talles Magno acerta renovação com o Vasco até dezembro de 2022

Alexandre Campello anunciou o novo vínculo através das redes sociais; negociação vinha acontecendo ao longo dos últimos meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 19:47

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 19:47

Talles Magno renovou com o Vasco até 2022 Crédito: Vasco/Divulgação
O atacante Talles Magno acertou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com o Vasco até o fim de 2022. O anúncio foi feito através do Twitter do presidente Alexandre Campello. O vínculo anterior do jogador de 17 anos era até o meio de 2021. A negociação já estava bem encaminhada desde o mês passado, antes da ida de Talles para o Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira. O jogador terá um aumento salarial e aumento na multa rescisória. O novo valor gira em torno de R$ 200 milhões. 
Atualmente, Talles se recupera de uma lesão na coxa direita e só retornará aos gramados no ano que vem. Sem atuar, as chances de que a joia seja negociada ao final do ano são remotas. Em 2019, Talles Magno tem 41 jogos e nove gols. Ele estreou no profissional quando tinha apenas 16 anos e ganhou espaço com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Com a camisa do Vasco, são 15 partidas e dois gols.

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Kaio Magno também renova 

Além de Talles, o irmão dele, Kaio Magno, também está de contrato renovado. O vínculo atual do jogador era válido até o final deste ano e agora vai até 2022. Aos 20 anos, ele vem treinando com o time profissional, mas ainda não recebeu oportunidades na equipe.

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