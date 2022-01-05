Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Talles Costa se apresentará no profissional do São Paulo e será desfalque na Copinha
futebol

Talles Costa se apresentará no profissional do São Paulo e será desfalque na Copinha

Meia, que já foi utilizado na equipe de cima por Hernán Crespo, foi convocado para iniciar a pré-temporada com os profissionais e não disputará a Copa São Paulo de Juniores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 00:24

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 00:24

O meia Talles Costa será desfalque do São Paulo na Copinha. O jogador vai se apresentar com o elenco profissional que se preparará para a disputa do Paulista. A informação foi anunciada pelo auxiliar de Alex no sub-20, PC de Oliveira, ao podcast IESP e confirmada pelo LANCE! com fontes da categoria. Talles era considerado uma das principais peças do São Paulo para a Copinha. Com 19 anos, ele foi campeão mundial sub-17 em 2019 e já jogou no profissional, sob o comando de Hernán Crespo.
No time de cima, Talles disputou 16 jogos, sendo dois na Libertadores, sete no Campeonato Brasileiro, três na Copa do Brasil e quatro no Campeonato Paulista. A sua última partida nos profissionais aconteceu no dia 14 de agosto, quando foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no Morumbi. Depois da chegada de Rogério Ceni, Talles foi relacionado contra Grêmio e América-MG, mas não chegou a ser utilizado.
Crédito: TallesCostaserádesfalquedoSãoPaulonafaseinicialdaCopinha(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados