Talles Costa se apresentará no profissional do São Paulo e será desfalque na Copinha

O meia Talles Costa será desfalque do São Paulo na Copinha. O jogador vai se apresentar com o elenco profissional que se preparará para a disputa do Paulista. A informação foi anunciada pelo auxiliar de Alex no sub-20, PC de Oliveira, ao podcast IESP e confirmada pelo LANCE! com fontes da categoria. Talles era considerado uma das principais peças do São Paulo para a Copinha. Com 19 anos, ele foi campeão mundial sub-17 em 2019 e já jogou no profissional, sob o comando de Hernán Crespo.