Talles Costa é chamado por Rogério Ceni ao elenco profissional e será desfalque do São Paulo na Copinha

Mesmo sem estrear, o São Paulo já tem o seu primeiro 'desfalque' para o começo da Copa São Paulo de Juniores. O meia Talles Costa foi chamado pelo técnico Rogério Ceni para treinar com o elenco profissional que se preparará para a disputa do Campeonato Paulista. A reapresentação está marcada para o próximo dia dez. A informação foi anunciada pelo auxiliar de Alex no sub-20, PC de Oliveira, ao podcast IESP e confirmada pelo LANCE! com fontes da categoria. Talles era considerado uma das principais peças do São Paulo para a Copinha. Com 19 anos, ele foi campeão mundial sub-17 em 2019 e já jogou no profissional, sob o comando de Hernán Crespo.