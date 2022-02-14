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futebol

Talismã do São Paulo, Marquinhos comenta bom momento: "Oportunidade da minha vida"

A cria de Cotia está ganhando cada vez mais destaque no Tricolor Paulista. O jovem jogador brilhou nas últimas duas partidas...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 20:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 20:44
Cria da base de Cotia, Marquinhos teve participação direta nos últimos três gols do São Paulo. Com apenas 18 anos, o jogador ainda não foi escalado como titular em nenhuma partida, mas foi uma opção de Rogério Ceni para o final dos dois últimos jogos, sendo decisivo para as vitórias.Na partida contra o Santo André, que garantiu a primeira vitória do Tricolor no Campeonato Paulista 2022, o camisa 17 foi o autor do gol que permitiu com que o Tricolor Paulista avançasse na tabela do campeonato e se afastasse da zona de rebaixamento da competição.Já na rodada do último domingo (13), contra a Ponte Preta, Marquinhos também foi essencial. Aos 40 minutos do segundo tempo, encontrou Gabriel Sara, que conquistou o primeiro da partida. Minutos depois, forçou a marcação na zaga da Ponte e cruzou a bola para Calleri, que garantiu a segunda vitória seguida da equipe.A cria de Cotia falou da boa fase no São Paulo e destacou o mérito do grupo como um todo.- Encaro cada minuto com essa camisa como a oportunidade da minha vida. Fico feliz por ter ajudado nessas duas vitórias. O mérito é de todo o grupo e tenho certeza que ainda vamos crescer muito - disse.+ Confira os próximos passos do São Paulo no Paulistão 2022O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (17), contra o Inter de Limeira, às 21h30, no Estádio do Morumbi.
Crédito: MarquinhosparticipoudosúltimostrêsgolsdoSãoPaulo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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