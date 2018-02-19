Talentoso, versátil e atento: capixaba Rayne brilha no Paulistão 2018

Aprendizado é a palavra que define o início de temporada para o capixaba Rayne Assis, zagueiro que atua no Red Bull Brasil, de São Paulo. No clube desde 2013, para onde se transferiu para atuar no começo pelas categorias de base, o jogador de 21 anos vive seu primeiro ano com o time profissional do Red Bull. No elenco principal, ele ganhou chances, teve atuações de destaque e engatou uma sequência como titular na reta inicial do Campeonato Paulista 2018.

Rayne, zagueiro capixaba do Red Bull Brasil Crédito: Red Bull Brasil/Divulgação

Rayne foi promovido definitivamente em dezembro do ano passado para participar da pré-temporada, chamado pelo técnico Ricardo Catalá, depois de chamar a atenção em partidas pelo time sub-20. Agora, o jovem vem ganhando ainda mais experiência dentro das quatro linhas: participou de três jogos até aqui como titular - o RB Brasil tem sete partidas no Paulistão - e segue em trabalho de evolução técnica e física.

Faço meus treinamentos visando sempre estar na equipe titular. Durante esses anos que estou no futebol, já que comecei aos 10 anos de idade lá no Caxias, no Espírito Santo, passei por muita coisa e sei que preciso treinar duro para conquistar meu espaço. Até então tenho superado as expectativas nas oportunidade que o treinador me deu e espero continuar ajudando o grupo. E tenho fé que meu futuro será ainda melhor, destacou Rayne.

Rayne vem recebendo oportunidades de atuar pelo RB Brasil durante o Paulistão Crédito: Red Bull Brasil/Divulgação

Individualmente, 2018 tem sido bom para o zagueiro ganhar experiência para os próximos desafios da carreira. Mas o currículo do defensor, mesmo sendo jovem, coleciona grandes clubes. Aos 14 anos, acertou sua ida para o Atlético-MG, deixando a casa dos pais pela primeira vez - a família mora no bairro Andorinhas, em Vitória. Pouco tempo depois, foi vestir a camisa do São Paulo. Após isso Rayne passou por Grêmio, São José-SP e Barueri-SP, indo para o Red Bull em setembro de 2013.

Sou grato a cada clube que me acolheu. Acredito que, se hoje tenho certa maturidade como atleta e também como pessoa, devo um pouco a cada um desses clubes. O que aprendi é que futebol é um esporte concorrido e que preciso mostrar meu potencial diariamente. O Paulistão é uma grande vitrine e estou em busca de mostrar minha qualidade, afirmou Rayne.

No coletivo, o saldo do Red Bull Brasil tem sido aceitável: em sete duelos, o clube tem duas vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. No Grupo D, está na briga pela classificação para a próxima fase do Paulistão com Santos e Botafogo-SP.

Parceria com conterrâneo

Capixaba Tiago Alves é companheiro de Rayne no Red Bull Brasil Crédito: Red Bull Brasil/Divulgação

A boa recepção dos veteranos do Red Bull Brasil já é famosa entre os jovens recém-chegados da base. No entanto, alguns jogadores mais experientes se destacam na função de conselheiros dos mais novos. É o caso do capixaba Tiago Alves, conterrâneo e companheiro de zaga de Rayne no time. Familiarizado com o grupo e feliz por jogar ao lado de jogadores conhecidos como o goleiro Julio Cesar, ex-Corinthians, e os atacantes Eder Luis e Edmilson, ambos com passagens pelo Vasco, Rayne revela que os conselhos recebidos de Tiago Alves, com quem divide quarto na concentração, têm sido fundamentais em sua evolução.

Ele é um cara que me ajuda, fala o que preciso fazer para continuar crescendo. Ele é meu companheiro de quarto também e o relacionamento é dos melhores. Além do Tiago, que também é capixaba (natural de Cariacica), o Edmilson é outro cara que converso bastante, falou Rayne.

E o jovem realmente tem ouvido com atenção cada conselho. Com ele não tem oportunidade desperdiçada. Zagueiro de função, Rayne já atuou, a pedido do técnico Ricardo Catalá, como volante e como meia.