Take Kubo é anunciado como novo reforço do Villarreal para temporada

Crédito: Divulgação/Mallorca

O meio-campista Takefusa Kubo foi anunciado de forma oficial pelo Villarreal nas redes sociais. A apresentação do reforço que chega por empréstimo de uma temporada do Real Madrid será realizada nesta terça-feira. Desde a última semana, a imprensa espanhola já noticiava o acerto entre as partes.

O japonês que atuou pelo Mallorca na última temporada recusou as propostas de Celta, Granada e Osasuna. O nome do atleta também foi vinculado ao Betis e ao Ajax, mas a permanência no futebol espanhol e o fato do Submarino Amarelo jogar na próxima Liga Europa pesaram no momento da decisão.