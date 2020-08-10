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Take Kubo é anunciado como novo reforço do Villarreal para temporada

Meio-campista do Real Madrid irá jogar um ano no Submarino Amarelo sob comando de Unai Emery antes de retornar para a equipe merengue e se estabelecer no clube...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 12:13

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 12:13

Crédito: Divulgação/Mallorca
O meio-campista Takefusa Kubo foi anunciado de forma oficial pelo Villarreal nas redes sociais. A apresentação do reforço que chega por empréstimo de uma temporada do Real Madrid será realizada nesta terça-feira. Desde a última semana, a imprensa espanhola já noticiava o acerto entre as partes.
O japonês que atuou pelo Mallorca na última temporada recusou as propostas de Celta, Granada e Osasuna. O nome do atleta também foi vinculado ao Betis e ao Ajax, mas a permanência no futebol espanhol e o fato do Submarino Amarelo jogar na próxima Liga Europa pesaram no momento da decisão.
Kubo jogou na base do Barcelona, mas foi contratado pelo Real Madrid. Os merengues querem aproveitá-lo na próxima temporada, enquanto o jogador terá mais um ano de desenvolvimento e adaptação, mas desta vez sob comando de Unai Emery, ex técnico de Arsenal e Sevilla e vencedor de três títulos da Liga Europa.

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