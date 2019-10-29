Tajiquistão surpreende e vence Camarões pelo Mundial Sub-17 no Kleber Andrade

Tajiquistão surpreendeu a equipe de Camarões no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

O futebol é um esporte que oferece margem ao improvável. Quem esteve no estádio Kleber Andrade na noite desta segunda-feira (28) presenciou um resultado que poucos esperavam. O Tajiquistão venceu Camarões por 1 a 0. Os Leões Africanos atacaram durante a maior parte do jogo, mas não foram eficientes nas finalizações. Já os asiáticos foram fatais para saírem de campo com a vitória no jogo válido pelo Grupo E da Copa do Mundo Sub-17.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira. O Tajiquistão enfrenta a Espanha às 17h, e Camarões encara a Argentina às 20h. Os dois jogos acontecem no Kleber Andrade.

O jogo

Enquanto Tajiquistão encontrava muitas dificuldades para sair jogando, Camarões dominou as ações ofensivas no primeiro tempo da partida. A seleção africana criou diversas oportunidades e, na melhor delas, parou no travessão após uma finalização do atacante Wamba. O gol só não saiu porque os jogadores pecaram demais no último passe e nas finalizações.