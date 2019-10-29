Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Tajiquistão surpreende e vence Camarões pelo Mundial Sub-17 no Kleber Andrade

Africanos dominaram o jogo, mas pecaram nas finalizações e viram o adversário ser fatal para sair de campo com a vitória

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 22:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 22:00
Tajiquistão surpreendeu a equipe de Camarões no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
 O futebol é um esporte que oferece margem ao improvável.  Quem esteve no estádio Kleber Andrade na noite desta segunda-feira (28) presenciou um resultado que poucos esperavam. O Tajiquistão venceu Camarões por 1 a 0. Os Leões Africanos atacaram durante a maior parte do jogo, mas não foram eficientes nas finalizações.  Já os asiáticos foram fatais para saírem de campo com a vitória no jogo válido pelo Grupo E da Copa do Mundo Sub-17.
As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira. O Tajiquistão enfrenta a Espanha às 17h, e Camarões encara a Argentina às 20h. Os dois jogos acontecem no Kleber Andrade.

O jogo 

Enquanto Tajiquistão encontrava muitas dificuldades para sair jogando, Camarões dominou as ações ofensivas no primeiro tempo da partida. A seleção africana criou diversas oportunidades e, na melhor delas, parou no travessão após uma finalização do atacante Wamba. O gol só não saiu porque os jogadores pecaram demais no último passe e nas finalizações. 
No início do segundo tempo, o Tajiquistão aproveitou sua grande chance no jogo. Soirov recebeu passe de Kamolov e foi derrubado pelo goleiro camaronês Ekoi, na grande área: pênalti. Rahmatov bateu com categoria para fazer o gol que garantiu a vitória. Após o gol, o panorama da partida não mudou. Camarões seguiu pressionando, mas sem qualquer qualidade no ataque. Abusou do direito de perder gols. Quem balançou as redes foi o Tajiquistão, que viu Soirov marcar, mas o tento ser anulado pelo árbitro de vídeo, que flagrou uma falta dos asiáticos no início da jogada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados