Tajiquistão surpreende e vence Camarões pelo Mundial Sub-17 no Kleber Andrade

O futebol é um esporte que oferece margem ao improvável. Quem esteve no estádio Kleber Andrade na noite desta segunda-feira (28) presenciou um resultado que poucos esperavam. O Tajiquistão venceu Camarões por 1 a 0. Os Leões Africanos atacaram durante a maior parte do jogo, mas não foram eficientes nas finalizações. Já os asiáticos foram fatais para saírem de campo com a vitória no jogo válido pelo Grupo E da Copa do Mundo Sub-17.
As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira. O Tajiquistão enfrenta a Espanha às 17h, e Camarões encara a Argentina às 20h. Os dois jogos acontecem no Kleber Andrade.
O jogo
Enquanto Tajiquistão encontrava muitas dificuldades para sair jogando, Camarões dominou as ações ofensivas no primeiro tempo da partida. A seleção africana criou diversas oportunidades e, na melhor delas, parou no travessão após uma finalização do atacante Wamba. O gol só não saiu porque os jogadores pecaram demais no último passe e nas finalizações.
No início do segundo tempo, o Tajiquistão aproveitou sua grande chance no jogo. Soirov recebeu passe de Kamolov e foi derrubado pelo goleiro camaronês Ekoi, na grande área: pênalti. Rahmatov bateu com categoria para fazer o gol que garantiu a vitória. Após o gol, o panorama da partida não mudou. Camarões seguiu pressionando, mas sem qualquer qualidade no ataque. Abusou do direito de perder gols. Quem balançou as redes foi o Tajiquistão, que viu Soirov marcar, mas o tento ser anulado pelo árbitro de vídeo, que flagrou uma falta dos asiáticos no início da jogada.