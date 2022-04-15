Taison não poupa críticas ao Internacional após empate diante do Guaireña pela Sul-Americana

O clima está tenso no Internacional. Na noite desta quinta-feira, o Colorado empatou com o Guaireña por 1 a 1 no Beira-Rio e permanece sem vencer na Copa Sul-Americana. O atacante Taison, um dos líderes do time, não poupou críticas pela atuação abaixo da média dentro de casa contra o time paraguaio. - VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA