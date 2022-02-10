Taison fala sobre as vaias da torcida ao Internacional

A noite de quarta-feira prometia uma vitória do Inter e muita alegria ao torcedor, mas não foi o que aconteceu e o time apenas empatou com o Novo Hamburgo por 1 a 1.
O resultado da atuação rendeu vaias nas arquibancadas, que o atacante Taison colocou na conta da última temporada.
‘Pode ser um pouco de nervosismo de alguma parte nossa, do torcedor, por tudo que aconteceu no ano passado. Mas é um novo ano, um novo trabalho. A gente tem que trabalhar para virar a página o mais rápido possível’, declarou.
Com três jogos sem vencer, o Internacional volta a campo no sábado, quando mede forças diante do Caxias, no Centenário.