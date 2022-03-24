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futebol

Taison dá declaração bastante incisiva após queda no Gauchão

Camisa 10 do Inter foi taxativo: 'Quem não quer, tem que sair'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2022 às 08:16

Publicado em 24 de Março de 2022 às 08:16

As palavras não foram medidas pelo atacante Taison na declaração pouco após o apito final do Grenal 437 onde o Internacional venceu por 1 a 0, mas acabou eliminado do Campeonato Gaúcho por ter perdido, no último sábado (19), pelo placar de 3 a 0. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque, mesmo não sendo específico em suas palavras, o camisa 10 do colorado externou um sentimento de insatisfação tanto com os resultados obtidos como também pensando na postura de companheiros que podem não estar tão focados quanto o necessário no clube.
- É hora de corrigir os erros e ver quem quer ficar de verdade no Inter. Quem não quer, tem que sair, porque o Inter é muito grande. Acho que tivemos erros no primeiro jogo, que custaram a classificação. Tivemos força para honrar a camisa do Inter. Estamos de parabéns, mas tristes porque queríamos ir para a final - disparou o autor do gol da vitória na Arena.
A declaração do jogador de 34 anos de idade vai ao encontro do que seria a intenção da própria diretoria do Internacional no sentido de promover uma reformulação no clube.
Movimentação essa onde os nomes que possuem maior tempo de Inter (como Edenilson e a recente especulação de ser envolvido em uma troca com Keno, do Atlético-MG) estariam mais propensos a sair.
Crédito: Foto:Divulgação/RicardoDuarte/SCInternacional

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