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futebol

Tadeu exalta momento do Goiás e planeja jogo contra o Criciúma na Copa do Brasil

O goleiro foca na competição nacional depois da classificação no estadual...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 18:50

Publicado em 16 de Março de 2022 às 18:50

O Goiás garantiu a classificação para as semis do Campeonato Goiano. Agora, o time direciona o seu foco para a disputa da Copa do Brasil, que acontecerá na quinta-feira (17).O Esmeraldino encara o Criciúma, dentro do estádio da Serrinha, em busca da progressão na competição. Titular em todas partidas do clube no ano, Tadeu projetou o jogo diante do Tigre: -Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar na partida contra o Criciúma. A Copa do Brasil não dá chance para erros, então temos que entrar totalmente focados na partida. Respeitamos muito a equipe do Criciúma, é um ótimo time, mas vamos jogar dentro de casa e buscaremos essa classificação-, declarou o goleiro.
O Goiás perdeu apenas um jogo nessa temporada, em um duelo contra o Anápolis no Campeonato Goiano. A equipe mantém uma série invicta de 11 partidas e o goleiro Tadeu reassaltou os números expressivos: -Nosso time tem feito bons jogos, com atuações sólidas e seguras. Nos últimos 8 jogos, sofremos apenas 2 gols e marcamos 17, isso mostra que estamos fazendo uma boa sequência. A nossa expectativa é seguir nessa pegada e sempre buscar evoluir-, finalizou o atleta.
Crédito: (Foto:RosironRodrigues/GoiásEC

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