Tadeu exalta momento do Goiás e planeja jogo contra o Criciúma na Copa do Brasil

O Goiás garantiu a classificação para as semis do Campeonato Goiano. Agora, o time direciona o seu foco para a disputa da Copa do Brasil, que acontecerá na quinta-feira (17).O Esmeraldino encara o Criciúma, dentro do estádio da Serrinha, em busca da progressão na competição. Titular em todas partidas do clube no ano, Tadeu projetou o jogo diante do Tigre: -Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar na partida contra o Criciúma. A Copa do Brasil não dá chance para erros, então temos que entrar totalmente focados na partida. Respeitamos muito a equipe do Criciúma, é um ótimo time, mas vamos jogar dentro de casa e buscaremos essa classificação-, declarou o goleiro.