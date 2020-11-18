Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tadeu espera jogo difícil contra o Palmeiras, mas almeja vitória

Líder do elenco, o goleiro do Goiás analisou a partida diante do Verdão no próximo sábado (21) às 21h00, na Serrinha, em partida válida pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2020 às 18:05

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 18:05

Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás EC
No próximo sábado (21), o Goiás recebe o Palmeiras, às 21h00, na Serrinha, em partida válida pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe Esmeraldina vem de uma sequência de derrotas na competição e amarga a lanterna. Titular da meta Alviverde, o goleiro Tadeu destaca a qualidade do adversário, mas espera um Goiás buscando a vitória.
- Vamos enfrentar uma equipe que vem de bons resultados na competição. Uma equipe que tem apresentado um futebol muito bom. Sabemos que vamos enfrentar muitas dificuldades. Mas, na situação em que estamos não podemos pensar em outra coisa que não seja a vitória. Temos total respeito pela equipe do Palmeiras, mas precisamos buscar uma vitória - afirmou.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃODesde a temporada passada, o goleiro Tadeu tem sido um dos principais destaques do Goiás. De acordo com a plataforma de estatísticas Instat, Tadeu é o goleiro com mais defesas difíceis no Brasileirão. Apesar das boas atuações, Tadeu destaca que o importante é o coletivo ir bem.
- Eu não fico satisfeito com o desempenho individual se o coletivo não vai bem. Acredito que o sucesso individual, ele passa muito pelo sucesso coletivo. É importante fazer bons jogos, poder ajudar, ter atuações seguras. Vamos buscar ter um desempenho melhor, para poder tirar o Goiás dessa situação - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados