Tadeu espera jogo difícil contra o Palmeiras, mas almeja vitória

Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás EC

No próximo sábado (21), o Goiás recebe o Palmeiras, às 21h00, na Serrinha, em partida válida pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe Esmeraldina vem de uma sequência de derrotas na competição e amarga a lanterna. Titular da meta Alviverde, o goleiro Tadeu destaca a qualidade do adversário, mas espera um Goiás buscando a vitória.

- Vamos enfrentar uma equipe que vem de bons resultados na competição. Uma equipe que tem apresentado um futebol muito bom. Sabemos que vamos enfrentar muitas dificuldades. Mas, na situação em que estamos não podemos pensar em outra coisa que não seja a vitória. Temos total respeito pela equipe do Palmeiras, mas precisamos buscar uma vitória - afirmou.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃODesde a temporada passada, o goleiro Tadeu tem sido um dos principais destaques do Goiás. De acordo com a plataforma de estatísticas Instat, Tadeu é o goleiro com mais defesas difíceis no Brasileirão. Apesar das boas atuações, Tadeu destaca que o importante é o coletivo ir bem.