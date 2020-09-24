Tadeu destaca importância de período sem jogos e projeta Ceará

Crédito: Heber Gomes/CBF

Depois de duas semanas sem jogos, o Goiás volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Ceará. A equipe do técnico Thiago Larghi vem de vitória em casa, e agora busca manter uma sequência de resultados positivos. O goleiro Tadeu, um dos principais jogadores da equipe, destacou a importância do período sem jogos.

- O ponto mais importante desse período, foi o tempo que a gente tevepara trabalhar e para entender ainda mais as ideias da nova comissão.Logo que chegaram, eles já conseguiram implementar algumas ideias, masa sequência de jogos impediu que mais coisas fossem passadas. Agoracom esse período mais longo serve pra recuperar, mas também pra genteentender ainda mais e praticar as ideias da comissão - afirmou o arqueiro.

Quando se enfrentaram pela última vez, justamente no Castelão, o Goiásconseguiu a vitória, 1 a 0, com gol de Michael, atualmente no Flamengo. Mas, o destaque do jogo oi o goleiro Tadeu, com grandes defesas, sendo eleito craque do jogo. Dessa vez, Tadeu espera um jogo muito duro, mas quer o Goiás em busca da vitória.