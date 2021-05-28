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Tadeu destaca estreia na Série B como primeiro passo importante e elogia preparação do clube

Goleiro é um dos pilares da equipe para buscar a volta a Série A do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 16:26

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 16:26

Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás EC
Na próxima segunda-feira (31), o Goiás inicia a busca por mais um título do Campeonato Brasileiro da série B. Campeão em 1999 e 2012, o Esmeraldino entra como um dos favoritos ao título nacional. Na estreia, o Goiás visitará o Sampaio Corrêa, em São Luís. O goleiro Tadeu, um dos líderes do elenco, falou sobre a expectativa para a estreia.- Nosso time vem treinando forte, visando esse primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa. Sabemos ser muito importante começar bem a competição, vencer fora de casa é muito importante. O grupo sabe que não será fácil, respeitamos muito a equipe do Sampaio, que vem de um título, mas a gente vem se preparando muito para a estreia e espero que possamos fazer um grande jogo.
Nas últimas semanas, o Goiás intensificou a preparação para a série B. O clube Goiano disputou dois amistosos preparatórios. No primeiro jogo, disputado no último sábado (22), a equipe Alviverde venceu o Brasiliense por 2 a 0. Na terça-feira (25), o Goiás goleou a Aparecidense por 5 a 0. Tadeu fez uma avaliação dos amistosos e destacou a importância deles na preparação do Goiás.- Os amistosos foram muito bons. Dois jogos que nos ajudaram a ganhar ainda mais entrosamento, nos coloca em ritmo de jogo. Nós conseguimos fazer muitas coisas que a gente tinha treinado, daquilo que o Pintado pensa como ideia de jogo. Vimos que houve uma evolução de um amistoso para o outro. Acredito que esses jogos foram importantes para a nossa preparação.

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