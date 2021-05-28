Tadeu destaca estreia na Série B como primeiro passo importante e elogia preparação do clube

Na próxima segunda-feira (31), o Goiás inicia a busca por mais um título do Campeonato Brasileiro da série B. Campeão em 1999 e 2012, o Esmeraldino entra como um dos favoritos ao título nacional. Na estreia, o Goiás visitará o Sampaio Corrêa, em São Luís. O goleiro Tadeu, um dos líderes do elenco, falou sobre a expectativa para a estreia.- Nosso time vem treinando forte, visando esse primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa. Sabemos ser muito importante começar bem a competição, vencer fora de casa é muito importante. O grupo sabe que não será fácil, respeitamos muito a equipe do Sampaio, que vem de um título, mas a gente vem se preparando muito para a estreia e espero que possamos fazer um grande jogo.