Taça EDP das Comunidades tem papel importante dentro das escolas

A Taça EDP das Comunidades não se resume somente às partidas de futebol. Além dos jogos, o projeto oferece aos 32 bairros participantes, ações sociais. O Papo de Responsa é um exemplo disso. Criada no Estado em 2014 pela Polícia Civil, a iniciativa atua nas áreas de maior vulnerabilidade social, realizando um trabalho de educacional nas escolas.

Sob o comando dos investigadores Alessandro da Victória e Danielle Leonel, as palestras são sobre prevenção ao uso de drogas e a crimes na internet, direitos humanos, cultura da paz e segurança pública, aproximando os policiais da comunidade e, principalmente, dos adolescentes.

Os trabalhos educacionais estão acontecendo desde o início da Taça das Comunidades e seguem até junho Crédito: Divulgação

Papo de Responsa é um programa de educação não formal que, por meio da palavra e de atividades lúdicas, discutimos temas diversos. Recebemos o convite para participar da Taça e logo aceitamos, porque as regiões onde estão acontecendo os jogos são nosso público. Levamos prevenção, conscientização e cidadania, explicou Alessandro.

As atividades estão acontecendo desde o início do campeonato e seguem até o dia 9 de junho (período relativo à Taça EDP, mas as ações do projeto seguem durante todo ano).

Concepção

O projeto funciona em três etapas e as temáticas são repassadas pelo órgão que convida o Papo de Responsa, como escolas, igrejas e associações, dependendo da demanda da comunidade.

No primeiro ciclo, denominado de Papo é um Papo, a equipe introduz o tema e inicia o processo de aproximação com os alunos. Já na segunda fase, os alunos são os protagonistas e produzem materiais, como músicas, poesias, vídeos e colagens de fotos, mostrando a percepção deles sobre a problemática abordada.