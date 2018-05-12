Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Taça EDP das Comunidades contou com mais de 6 mil atletas

A abertura aconteceu neste sábado (12), no Estádio Salvador Venâncio da Costa, em Bento Ferreira

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 19:26
Taça EDP das Comunidades Crédito: Divulgação
A abertura da Taça EDP das Comunidades contou com a participação de mais de 6 mil atletas em três peneiras. A mobilização aconteceu em mais de 100 bairros da Grande Vitória, com seleção de 32. A abertura aconteceu neste sábado (12), no Estádio Salvador Venâncio da Costa, em Bento Ferreira, Vitória.
A solenidade contou com a participação dos atletas e seus familiares, comissões técnicas e representantes da Rede Gazeta, da EDP e da Central das Comunidades (CDC). O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, reconheceu o envolvimento das comunidades. Estamos felizes com a participação de todos. Sei do empenho de cada um e desejo jogos positivos. Parabéns aos envolvidos."
"É um momento especial. O projeto mobiliza muita gente e tudo o que envolve esporte se transforma em sucesso", afirmou Marcelo Siqueira, diretor-geral da CDC.
Para o diretor da EDP, João Brito, a participação de tantos jovens é fundamental. "Vida é energia e energia é esporte. Quero dar os parabéns a todos. Espero que façam bons jogos. Boa sorte a cada um de vocês."
O jogo de estreia foi entre Araçás e o campeão de 2014, Santa Rita. Segundo o técnico da equipe vencedora na primeira edição, Enrique Capelaro, os atletas querem levar a taça mais uma vez. "Estamos na expectativa de levar a taça mais uma vez. Se o bi vier, vamos ficar muito felizes. A competição valoriza os jovens e é um trabalho social", avaliou.
Mateus Vieira, técnico do Araçás, espera uma boa campanha. "Estamos empolgados e queremos vencer. Vamos dar o nosso melhor".
Na primeira partida, quem levou a melhor foi a seleção de Santa Rita, que venceu o Araçás por 1 x 0. Os jogos deste domingo (13) serão entre Ataíde x Muquiçaba, Barramares x Terra Vermelha, Ilha das Flores x Normília da Cunha, Vila Bethânia x São João Batista, Padre Gabriel x Porto de Santana, Nova Rosa da Penha x São Francisco, São Torquato x Andorinhas, Bairro da Penha x Itararé, Gurigica x São Pedro, Vila Nova de Colares x Feu Rosa, Praia de Carapebus x Praia Grande e Central Carapina x Planalto Serrano. O campeonato segue até o dia 9 de junho.
Taça EDP das Comunidades Crédito: Divulgação
AGITO
A torcida é peça fundamental durante as partidas. Para animar ainda mais, neste ano, a Taça vai premiar a melhor. Quem comparecer, levar mais participantes aos estádios e mostrar algum diferencial receberá um churrasco no valor de 5 mil reais. A torcida de Gurigica, por exemplo, fez bonito logo na abertura da competição, levando diversas pessoas e até batucada.
"Em todos os jogos da nossa comunidade levamos essa torcida animada. Aqui não será diferente. Queremos levar o prêmio, além de ganhar o campeonato", disse Valdir Santos, presidente da Associação de Moradores de Gurigica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados