Taça EDP das Comunidades contou com mais de 6 mil atletas

Taça EDP das Comunidades Crédito: Divulgação

A abertura da Taça EDP das Comunidades contou com a participação de mais de 6 mil atletas em três peneiras. A mobilização aconteceu em mais de 100 bairros da Grande Vitória, com seleção de 32 . A abertura aconteceu neste sábado (12), no Estádio Salvador Venâncio da Costa, em Bento Ferreira, Vitória.

A solenidade contou com a participação dos atletas e seus familiares, comissões técnicas e representantes da Rede Gazeta, da EDP e da Central das Comunidades (CDC). O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, reconheceu o envolvimento das comunidades. Estamos felizes com a participação de todos. Sei do empenho de cada um e desejo jogos positivos. Parabéns aos envolvidos."

"É um momento especial. O projeto mobiliza muita gente e tudo o que envolve esporte se transforma em sucesso", afirmou Marcelo Siqueira, diretor-geral da CDC.

Para o diretor da EDP, João Brito, a participação de tantos jovens é fundamental. "Vida é energia e energia é esporte. Quero dar os parabéns a todos. Espero que façam bons jogos. Boa sorte a cada um de vocês."

O jogo de estreia foi entre Araçás e o campeão de 2014, Santa Rita. Segundo o técnico da equipe vencedora na primeira edição, Enrique Capelaro, os atletas querem levar a taça mais uma vez. "Estamos na expectativa de levar a taça mais uma vez. Se o bi vier, vamos ficar muito felizes. A competição valoriza os jovens e é um trabalho social", avaliou.

Mateus Vieira, técnico do Araçás, espera uma boa campanha. "Estamos empolgados e queremos vencer. Vamos dar o nosso melhor".

Na primeira partida, quem levou a melhor foi a seleção de Santa Rita, que venceu o Araçás por 1 x 0. Os jogos deste domingo (13) serão entre Ataíde x Muquiçaba, Barramares x Terra Vermelha, Ilha das Flores x Normília da Cunha, Vila Bethânia x São João Batista, Padre Gabriel x Porto de Santana, Nova Rosa da Penha x São Francisco, São Torquato x Andorinhas, Bairro da Penha x Itararé, Gurigica x São Pedro, Vila Nova de Colares x Feu Rosa, Praia de Carapebus x Praia Grande e Central Carapina x Planalto Serrano. O campeonato segue até o dia 9 de junho.

Taça EDP das Comunidades Crédito: Divulgação

AGITO

A torcida é peça fundamental durante as partidas. Para animar ainda mais, neste ano, a Taça vai premiar a melhor. Quem comparecer, levar mais participantes aos estádios e mostrar algum diferencial receberá um churrasco no valor de 5 mil reais. A torcida de Gurigica, por exemplo, fez bonito logo na abertura da competição, levando diversas pessoas e até batucada.