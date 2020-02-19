Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Taça EDP das Comunidades 2020 chega recheada de novidades

As inscrições das comunidades se iniciam nesta quinta-feira (20) e serão feitas exclusivamente por meio do aplicativo da competição

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 19:26
O lançamento oficial da quarta edição da competição aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), na Rede Gazeta Crédito: Thiago Zucatelli
Foi dado o pontapé inicial para a Taça EDP das Comunidades. O lançamento oficial  da quarta edição da competição aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), na Rede Gazeta. O projeto visa à inclusão social das comunidades e este ano vai contemplar 44 comunidades, sendo 32 times masculinos e 12 femininos. Outras novidades chegam para deixar a atração mais dinâmica:   aplicativo da competição, material esportivo como premiação e concurso para o torcedor que mais for aos jogos e for mais ativo nas redes sociais. 
O campeonato é promovido pela Central das Comunidades (CDC) em parceria com a EDP e a Rede Gazeta.  Ao representar a CDC, Marcelo Siqueira ressaltou a relevância do projeto. "O futebol é um pano de fundo da Taça EDP. A gente lida com vidas. Levamos oportunidade para esses jovens que vivem nas comunidades. Além de já ter se tornado uma competição que entrou no calendário das comunidades, todos querem se envolver. Só tenho alegrias com o tamanho desse evento", declarou. 
As inscrições das comunidades se iniciam nesta quinta-feira (20) e, nessa edição, serão feitas exclusivamente por meio do aplicativo da competição, que já pode ser baixado na loja de aplicativos de cada celular como Taça EDP das Comunidades. As próximas etapas são de divulgação das comunidades, peneiras, sorteio das chaves e entrega de uniformes. É possível acompanhar o cronograma completo também no aplicativo.

Veja Também

Com requintes de crueldade, Vitória é eliminado na Copa do Brasil

Bom momento do Vitória é fruto de planejamento e trabalho a longo prazo

Futebol Feminino 

Na edição 2020, o futebol feminino vai ganhar ainda mais espaço. Serão 12 times inscritos numa disputa independente, seguindo o modelo do ano anterior em que elas tiveram muito destaque e brilharam na sua própria competição. As meninas de Muquiçaba, comunidade de Guarapari, já são bicampeãs da Taça EDP das Comunidades.

Premiação 

Esse ano, a Taça EDP das Comunidades vai premiar os times campeões com benfeitorias para as equipes com a compra de materiais esportivos. Outro prêmio muito disputado é o concurso Que Torcida é essa? que quem leva é a comunidade com a torcida mais animada e criativa da competição, sendo uma para a equipe feminina e outra para o masculino. A novidade para essa edição é o prêmio para o torcedor que mais for aos jogos, for criativo e tiver mais curtidas no perfil da EDP. Uma comissão será montada para avaliar os dois concursos.

Presença nas Comunidades

Esse projeto tem como objetivo estar mais perto das comunidades e para isso a Rádio Litoral FM estará presente nas 44 comunidades, levando informação, descontração e brindes para os bairros participantes. Outra forma de prestar serviço às comunidades são as ações sociais realizadas paralelamente nos bairros, com o projeto Papo de Responsa. Uma equipe da Polícia Civil visita os bairros e orienta os moradores discutindo temas diversos como prevenção ao uso de drogas e crimes na internet, além do bullying, direitos humanos, cultura da paz e segurança pública, aproximando os policiais da comunidade e, principalmente, dos adolescentes.

Fique atento às datas

  • Taça EDP das Comunidades 
  • Inscrições: 20/02 a 24/03 
  • Divulgação das comunidades contempladas: 28/03 
  • Peneiras: 04, 05 e 18/04 
  • Sorteio das chaves e entrega dos uniforme: 11/05 
  • Cerimônia de abertura: 17/05 
  • Fase classificatória: 17/05 até 30/05 
  • Fase Final e encerramento: 21/06 (terceiro lugar) e 28/06

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados