Taça EDP das Comunidades 2020 chega recheada de novidades

O lançamento oficial da quarta edição da competição aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), na Rede Gazeta Crédito: Thiago Zucatelli

Foi dado o pontapé inicial para a Taça EDP das Comunidades. O lançamento oficial da quarta edição da competição aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), na Rede Gazeta. O projeto visa à inclusão social das comunidades e este ano vai contemplar 44 comunidades, sendo 32 times masculinos e 12 femininos. Outras novidades chegam para deixar a atração mais dinâmica: aplicativo da competição, material esportivo como premiação e concurso para o torcedor que mais for aos jogos e for mais ativo nas redes sociais.

O campeonato é promovido pela Central das Comunidades (CDC) em parceria com a EDP e a Rede Gazeta. Ao representar a CDC, Marcelo Siqueira ressaltou a relevância do projeto. "O futebol é um pano de fundo da Taça EDP. A gente lida com vidas. Levamos oportunidade para esses jovens que vivem nas comunidades. Além de já ter se tornado uma competição que entrou no calendário das comunidades, todos querem se envolver. Só tenho alegrias com o tamanho desse evento", declarou.

As inscrições das comunidades se iniciam nesta quinta-feira (20) e, nessa edição, serão feitas exclusivamente por meio do aplicativo da competição, que já pode ser baixado na loja de aplicativos de cada celular como Taça EDP das Comunidades. As próximas etapas são de divulgação das comunidades, peneiras, sorteio das chaves e entrega de uniformes. É possível acompanhar o cronograma completo também no aplicativo.

Futebol Feminino

Na edição 2020, o futebol feminino vai ganhar ainda mais espaço. Serão 12 times inscritos numa disputa independente, seguindo o modelo do ano anterior em que elas tiveram muito destaque e brilharam na sua própria competição. As meninas de Muquiçaba, comunidade de Guarapari, já são bicampeãs da Taça EDP das Comunidades.

Premiação

Esse ano, a Taça EDP das Comunidades vai premiar os times campeões com benfeitorias para as equipes com a compra de materiais esportivos. Outro prêmio muito disputado é o concurso Que Torcida é essa? que quem leva é a comunidade com a torcida mais animada e criativa da competição, sendo uma para a equipe feminina e outra para o masculino. A novidade para essa edição é o prêmio para o torcedor que mais for aos jogos, for criativo e tiver mais curtidas no perfil da EDP. Uma comissão será montada para avaliar os dois concursos.

Presença nas Comunidades

Esse projeto tem como objetivo estar mais perto das comunidades e para isso a Rádio Litoral FM estará presente nas 44 comunidades, levando informação, descontração e brindes para os bairros participantes. Outra forma de prestar serviço às comunidades são as ações sociais realizadas paralelamente nos bairros, com o projeto Papo de Responsa. Uma equipe da Polícia Civil visita os bairros e orienta os moradores discutindo temas diversos como prevenção ao uso de drogas e crimes na internet, além do bullying, direitos humanos, cultura da paz e segurança pública, aproximando os policiais da comunidade e, principalmente, dos adolescentes.

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