Sylvinho destaca fator mental do Corinthians em empate no Dérbi: 'Vi nos olhos dos atletas o que querem'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O técnico Sylvinho destacou o aspecto psicológico como o principal do Corinthians no empate em 1 a 1 conta o Palmeiras, neste sábado (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

O Timão saiu perdendo aos dois minutos de partida, mas buscou a igualdade do marcador aos 10 do segundo tempo, com o meia Gabriel.

>> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do L!- Acredito que é muito bonito de ver a entrega dos atletas. Não é uma evolução somente coletiva, mas é individual, de organização, de entrega, sempre vou falar isso. Vi nos olhos dos atletas e eles realmente querem. Mesmo tomando um gol na casa do adversário tivemos uma cabeça boa, mantivemos a calma – afirmou o treinador em entrevista coletiva virtual após a partida.

O técnico salientou que busca que a solução encontrada se torne um padrão para o time.

- Acredito que esse processo de evolução, buscar esse padrão, conexões, entregas, tem muita coisa e leva tempo. Estamos trabalhando para que isso vire um padrão de time – ressaltou o comandante corintiano.