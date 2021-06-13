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Sylvinho destaca fator mental do Corinthians em empate no Dérbi: 'Vi nos olhos dos atletas o que querem'

Poder de reação, após sair perdendo para o Palmeiras, neste sábado (12), foi valorizado pelo trenador corintiano: 'Estamos trabalhando para que isso vire um padrão'...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 23:21

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 23:21

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O técnico Sylvinho destacou o aspecto psicológico como o principal do Corinthians no empate em 1 a 1 conta o Palmeiras, neste sábado (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.
O Timão saiu perdendo aos dois minutos de partida, mas buscou a igualdade do marcador aos 10 do segundo tempo, com o meia Gabriel.
>> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do L!- Acredito que é muito bonito de ver a entrega dos atletas. Não é uma evolução somente coletiva, mas é individual, de organização, de entrega, sempre vou falar isso. Vi nos olhos dos atletas e eles realmente querem. Mesmo tomando um gol na casa do adversário tivemos uma cabeça boa, mantivemos a calma – afirmou o treinador em entrevista coletiva virtual após a partida.
O técnico salientou que busca que a solução encontrada se torne um padrão para o time.
- Acredito que esse processo de evolução, buscar esse padrão, conexões, entregas, tem muita coisa e leva tempo. Estamos trabalhando para que isso vire um padrão de time – ressaltou o comandante corintiano.
O Dérbi foi a quinta partida do Timão sob comando de Sylvinho. Até aqui, são duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

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