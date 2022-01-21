Sylvinho confirma Mantuan para a estreia do Corinthians no Paulistão e analisa Diego Costa: 'Extraordinário'

A manhã de sexta-feira (21) foi agitada para Sylvinho. O técnico do Corinthians atendeu a imprensa no CT Joaquim Grava e dentre os diversos temas abordados, confirmou Mantuan como titular para estreia no Paulistão, falou sobre Diego Costa, analisou os atacante do elenco e falou sobre novos reforços.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Para a primeira partida no Campeonato Paulista, Sylvinho já havia deixado claro que Cantillo iniciará o jogo contra a Ferroviária, mas o técnico deu outra novidade, confirmando Mantuan como titular.

- O Mantuan tem treinador conosco. É um atleta de muita mobilidade, boa movimentação, e esse atleta vai começar o jogo terça-feira. O atleta é de um grande nível, e é responsabilidade nossa colocá-lo em campo. Quero o atleta limpo, leve, um jovem que vem da base do clube, e já avisei que ele vai jogar - afirmou.

Ainda no tópico de atacantes, Sylvinho não poupou elogios a Diego Costa, alvo do clube nesta janela de transferências. O atleta já rescindiu contrato com o Atlético-MG e está avaliando a proposta do Timão.

- É muito difícil falar de um atleta que não está conosco. Se trata de um atleta vencedor, extraordinário, que está acostumado a jogar em altíssimo nível. A diretoria, junto com a presidência, está trabalhando em cima de um centroavante. Eu prefiro sempre privilegiar o grupo e trabalhar com aquilo que nós temos - ponderou.

O técnico estendeu a resposta, dizendo que de momento, o Corinthians só possui um centroavante de área, e os demais atletas do elenco para essa função deixam o time com outra característica.

- Atacante de área nós temos o Jô. Caso não tenhamos o Jô, temos outros atletas que podem exercer a função. O Jô nos dá algo, outros atletas dão outra coisa. Atacante de área temos um. Os demais vão te emprestar a velocidade, mas não a retenção. Vão dar dinâmica, mas não a profundidade. E isso nós vamos ter que buscar - disse.

> TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022

Sylvinho reconheceu a força do Corinthians perante seus adversários no Campeonato Paulista, e apesar da superioridade no papel, disse que o time lidará com diversos obstáculos no começo do estadual.

- Vamos com o melhor time, aquilo que temos de melhor, o mais saudável e de condição para ganhar os jogos, porque o Corinthians é para ganhar, mas sabendo que vamos ter que superar obstáculos, superar o calor, campo, ritmo de jogo, adversário que está se preparando, um Campeonato Paulista difícil. Nível de qualidade nós temos a mais por ser o Corinthians e ter um plantel qualificado, mas isso na prática se responde nos dois primeiros jogos? Não é simples - questionou.

VEJA OUTRAS RESPOSTAS DE SYLVINHO NA COLETIVA

Novos reforços

- O elenco qualificou. Esperávamos e queríamos. Muito bom. A versatilidade desses atletas estou pontuando. Bom entender como a comissão está pensando. Podem jogar bem em várias funções. O clube está buscando um 9, vamos ver o desfecho. Temos dificuldade de janela. Difícil cravar que está fechado. Não sei como dizer, é muito aberta. Permanece depois do Paulistão, vem Brasileiro, fecha em julho, com Europa é uma data, com o mundo árabe é outra. Elenco sempre em movimentação. Está 90% encaminhado e nosso elenco é esse, depois vai se pincelando.

Corinthians no nível dos melhores times do Brasil

- Está me jogando uma projeção para abril, maio, junho... Difícil falar agora. Entendo que nós, todos, fizemos algo extraordinário. Entrar direto numa fase de grupos da Libertadores. Foi exitoso. Não sei como chegaremos em abril ou maio, mas o clube está indo numa direção muito boa. Atletas têm entendido, ambiente é bom, mas vivemos de resultados. Sobretudo em casa, foram atuações muito boa, fluência, envolver o adversário. Contra o Fortaleza, só no final conseguimos o nosso gol. Mas fomos bem. Vamos esperar chegar abril para saber onde estamos.

Lidar com a idade do elenco durante a temporada

- Para o nosso calendário, 70 jogos é muito jogo. Nós temos que nos esforçar para buscar melhores condições de campeonatos, pois isso vai melhorar o jogo, o público. Quando eu cheguei aqui, houve uma situação de atletas muito jovens e um grupo de atletas que já tinham desfrutado do melhor que esse clube tinha conquistado. Nós colocamos uma pedra sobre isso. Sabíamos que tínhamos dois, três pilares, e unificamos eles. Todos são importantes. Vamos continuar trabalhando dessa maneira, tanto os atletas mais experientes, de lastro são importantíssimos, pois gozam de uma técnica extraordinária, e os jovens também. A formação de um time está nisso. É desafiador.

Briga por vaga na lateral-esquerda

- Não tem time A ou B, todos estão crescendo e estamos dando campo aberto. O crescimento será em cima da competição. Quando trazemos à lateral, o Fábio tem nos dado muito. São 11 anos de clube, passou minha marca de lateral. Merece, é qualificado, inteligente. Está vivendo seus últimos anos de vida útil como atleta. Vai seguir nos ajudando, mas temos que buscar alternativas. Piton é jovem mesmo estando há anos no profissional. Terá chances. Ganhamos mais uma possibilidade com o Bruno. São características diferentes. Dois meses e dez dias, estamos voltados ao Paulista. Vamos conseguir gerenciar e ter mais possibilidades. Bruno é lateral, mas está acostumado à zaga. O atleta faz com tranquilidade a função de zagueiro. Não deixemos de pensar que pode ser usar a qualidade dele na lateral. O Piton estamos incentivando o desenvolvimento.

Luan

- Todos são tratados de forma igual. Temos respeito por todos. Multicampeão, com títulos até individuais. Tem serviço e está à disposição do grupo. Olhamos para ele como todos os atletas. O campo fala. Vai ser um calendário apertado. Os que forem saindo na frente, vão jogar. A relação é boa e seguiremos desfrutando do bom futebol.