Swindon x Manchester City: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra

O Manchester City estreia nesta sexta-feira na nova edição da Copa da Inglaterra, contra o Swindon Town. Os Citizens não terão Pep Guardiola à beira do gramado do County Ground, por conta do teste positivo da covid-19 do treinador. A partida é válida pela terceira rodada da competição, às 17h.+ Aston Villa se aproxima de acordo com o Barcelona pelo empréstimo de Philippe Coutinho

Além de Guardiola, Zinchenko e Foden também testaram positivo e desfalcam a equipe. Mahrez se junta à Argélia na Copa Africana de Nações, enquanto Stones, ainda não tem presença confirmada por conta de lesão. Quem comandará a equipe será Rodolfo Borrell, assistente técnico, que falou em coletiva.

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- A FA Cup é muito especial. Esse é um dos títulos que estamos mais orgulhosos de alcançar nos últimos 6 anos. É importante ir bem e avançar de fase. O jogo contra o Swindon vai ser muito duro, como qualquer outro confronto nesta competição - comentou o auxiliar de Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA:Swindon Town x Manchester City

Data e horário: 07/01/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Allianz ArenaOnde assistir: One Football

Swindon Town provável escalação:Ward; Kesler, Odimayo, Hunt, Iandolo; Gilbert, Williams, Reed, Lyden; McKirdy, Simpson

Manchester City provável escalação:Steffen; Walker, Mbete, Egan-Riley, Ake; Gundogan, Fernandinho, McAtee; Kayky, Palmer, Grealish