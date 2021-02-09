Swansea x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: City vem embalado após goleada contra o Liverpool (TIM KEETON / POOL / AFP

O Manchester City vai até o País de Gales e enfrenta o Swansea pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra nesta quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). A equipe de Pep Guardiola vive um ótimo momento na Premier League, está na final da Copa da Liga Inglesa, mas tem pela frente um dos times mais fortes da Championship.Respeito

- Na nossa cabeça, após o jogo contra o Liverpool, só temos o Swansea e tentamos ver o máximo de jogos possíveis, como contra Norwich e Brentford. Temos que nos preparar e vencer, não tem segredos. Eu vejo a consistência defensiva do Swansea, são físicos, tem jogadores de qualidade no meio e no ataque. Será um teste difícil - afirmou Guardiola.

Como chegam

O Manchester City derrotou dois adversários modestos nas primeiras fases, como Birmingham e Cheltenham Town. Já o Swansea eliminou o Stevenage e goleou o Nottingham Forest. Ambos os clubes também vivem bons momentos me suas divisões do futebol inglês e prometem um jogo equilibrado.

FICHA TÉCNICA:Swansea x Manchester City

Data e horário: 10/2/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Liberty Stadium, em Swansea (GBR)Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SWANSEA (Técnico: Steve Cooper)Woodman; Naughton, Cabango e Guehi; Roberts, Hourihane, Dhanda, Grimes e Manning; Lowe e Ayew.

Desfalques: Korey Smith, Liam Cullen e Steven Benda (machucados).

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Walker, Garcia, Laporte e Mendy; Fernandinho e Doyle; Mahrez, Bernardo Silva e Torres; Jesus.