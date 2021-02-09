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futebol

Swansea x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações

Oitavas de final da Copa da Inglaterra é disputada em jogo único e Manchester City busca lutar por mais uma taça na temporada do futebol inglês. Rival tenta surpreender...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 13:19

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 13:19

Crédito: City vem embalado após goleada contra o Liverpool (TIM KEETON / POOL / AFP
O Manchester City vai até o País de Gales e enfrenta o Swansea pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra nesta quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). A equipe de Pep Guardiola vive um ótimo momento na Premier League, está na final da Copa da Liga Inglesa, mas tem pela frente um dos times mais fortes da Championship.Respeito
- Na nossa cabeça, após o jogo contra o Liverpool, só temos o Swansea e tentamos ver o máximo de jogos possíveis, como contra Norwich e Brentford. Temos que nos preparar e vencer, não tem segredos. Eu vejo a consistência defensiva do Swansea, são físicos, tem jogadores de qualidade no meio e no ataque. Será um teste difícil - afirmou Guardiola.
Como chegam
O Manchester City derrotou dois adversários modestos nas primeiras fases, como Birmingham e Cheltenham Town. Já o Swansea eliminou o Stevenage e goleou o Nottingham Forest. Ambos os clubes também vivem bons momentos me suas divisões do futebol inglês e prometem um jogo equilibrado.
FICHA TÉCNICA:Swansea x Manchester City
Data e horário: 10/2/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Liberty Stadium, em Swansea (GBR)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SWANSEA (Técnico: Steve Cooper)Woodman; Naughton, Cabango e Guehi; Roberts, Hourihane, Dhanda, Grimes e Manning; Lowe e Ayew.
Desfalques: Korey Smith, Liam Cullen e Steven Benda (machucados).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Walker, Garcia, Laporte e Mendy; Fernandinho e Doyle; Mahrez, Bernardo Silva e Torres; Jesus.
Desfalques: De Bruyne e Ake (machucados).

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