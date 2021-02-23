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Suspenso, Sampaoli prepara sua última escalação no Atlético-MG

O treinador não poderá comandar o time no banco de reservas diante do Palmeiras, na quinta-feira, pois foi expulso no duelo contra o Sport...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 19:45

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 19:45

Crédito: Sampaoli dará adeus ao Galo após o confronto contra o Palmeiras-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG se prepara para uma despedida dupla esta semana: do Campeonato Brasileiro, no duelo da última rodada, nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, no Mineirão. O outro adeus será para Jorge Sampaoli, que anunciou sua saída do clube mineiro esta semana. O Galo está garantido na fase de grupos da Libertadores e o maior objetivo do jogo será se manter na 3ª posição (está com 65 pontos) para ter uma premiação melhor ao fim da competição.
VEJA OS JOGOS DA RODADA FINAL DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA E, a semana derradeira de Sampaoli no Atlético não contará com o treinador no banco de reservas, já que o técnico está suspenso por ter sido expulso no jogo contra o Sport. Todavia, o treinador prepara sua última escalação e deve acompanhar o confronto com o Verdão no estádio, já que um de seus auxiliares deverá comandar a equipe no campo. E a tarefa de montar seu último Galo não será complexa, já que o alvinegro não tem desfalques, com todo o elenco à disposição. O provável Atlético-MG para encarar o Palmeiras pode ter: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Sasha e Keno

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