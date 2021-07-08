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futebol

Suspensão e lesão: Bruno Alves desfalca o São Paulo contra o Bahia

Zagueiro tomou o terceiro amarelo, que o deixou de fora da próxima partida do time. Ao fim do jogo, deixou o campo lesionado, virando preocupação para a sequência do Tricolor...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 00:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 00:19
Crédito: STAFF Conmebol
A vitória do São Paulo contra o Internacional, nesta quarta-feira (7), animou os torcedores, mostrando um início de reação no Brasileirão. Entretanto, o time teve uma notícia ruim durante a partida, pois Bruno Alves recebeu o terceiro amarelo e está suspenso para o próximo jogo da equipe. Além da suspensão, o jogador deixou o campo lesionado, o que preocupa para a sequência do time. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Aos 48 minutos do primeiro tempo, o zagueiro tomou um cartão amarelo após cometer falta no meio de campo. Com o terceiro cartão amarelo recebido, o jogador desfalca a equipe na 11ª rodada, contra o Bahia.
Bruno Alves já havia recebido cartão nas partidas contra o Atlético Mineiro e contra o Ceará, ambas fora de casa.
Mais tarde, aos 35 minutos, o zagueiro teve trombada com Rodrigo Lindoso, que caiu em cima do dele. Assim, Bruno Alves se lesionou, deixando o campo carregado pela maca. Antes do fim da partida o jogador deixou o campo, descendo para o vestiário.
Assim, a zaga para a partida contra o Bahia deve ser formada por Léo, Arboleda e Diego Costa. Embora mesmo sem a lesão Bruno Alves já fosse desfalque para o jogo, a situação física preocupa para a sequência de jogos do Tricolor, onde o time enfrenta o Racing, da Argentina, pelas oitavas da Libertadores.Com Miranda em momento delicado em relação à sua condição física, muitas dúvidas e preocupações pairam a defesa são-paulina.
Com um desfalque confirmado na zaga e a possibilidade de precisar poupar alguns jogadores, o São Paulo enfrenta o Bahia na 11ª rodada do Brasileirão, em casa, no Morumbi. Após conquistar sua primeira vitória no campeonato, o time chega mais aliviado, mas ainda alerta e precisando somar mais pontos para se recuperar na tabela.

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