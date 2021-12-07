Suspensão de Arboleda pode dar nova chance de titular para Léo no São Paulo

O São Paulo terá mudanças na zaga para enfrentar o América-MG, nesta quinta-feira (09), às 21h30, na Arena Independência. Sem Arboleda, suspenso, Rogério Ceni pode escalar Léo para formar dupla com Miranda. O camisa 16, titular absoluto com Hernán Crespo, perdeu espaço com Rogério Ceni, que abriu mão dos três zagueiros e começou a escalar a defesa com Miranda e Arboleda. No começo da era Ceni, Léo chegou a ser titular em seis partidas, mas perdeu espaço e foi para o banco na vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0.

Desde então, ele entrou no segundo tempo contra o Athletico-PR e não saiu do banco de reservas na vitória sobre o Sport. Contra o Grêmio, na derrota por 3 a 0, voltou a ser escalado como titular, mas foi reserva novamente no triunfo diante do Juventude, onde entrou na segunda etapa.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Nesta temporada, Léo soma 57 partidas pelo São Paulo, com 25 vitórias, 21 empates e 11 derrotas. Ele é o segundo jogador que mais atuou na temporada, atrás somente do goleiro Tiago Volpi. O camisa 16 tem 4527 minutos e o goleiro jogou 5670.

VEJA OS NÚMEROS DE LÉO NO SÃO PAULO EM 2021​57 jogos25 vitórias21 empates 11 derrotas​4527 minutos