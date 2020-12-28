Surto de Covid adia jogo entre Everton e Manchester City na Premier League

O time comandado por Pep Guardiola anunciou quatro casos positivos no Natal: dos jogadores Kyle Walker e Gabriel Jesus e de dois membros da comissão técnica. Crédito: Pixabay

O jogo entre Everton e Manchester City pela 16ª rodada da Premier League, que estava previsto para esta segunda-feira (28) em Liverpool, foi adiado devido a novos casos de Covid-19 no City.

"Após as firmes recomendações médicas da Premier League e consulta aos dois clubes, foi decidido adiar a partida", disse a agremiação de Manchester.

O time comandado por Pep Guardiola anunciou quatro casos positivos no Natal: dos jogadores Kyle Walker e Gabriel Jesus e de dois membros da comissão técnica.

"Após a última ronda de testes de Covid-19, o clube voltou a apresentar uma série de casos positivos, que se somam aos quatro já anunciados no dia de Natal", afirmou o City, sem especificar o número de infecções nem os nomes dos contaminados. "Como a eficácia da bolha está comprometida, havia o risco de o vírus se espalhar para outros jogadores do time e da comissão técnica."

Os infectados foram colocados em isolamento, e o centro de treinamento do clube teve de ser fechado por período indeterminado.

O próximo compromisso do time de Manchester está marcado para domingo (3), contra o Chelsea. O Everton enfrenta o West Ham no dia 1º. Até o momento, nenhuma informação foi divulgada sobre a disputa dessas partidas.

O confronto entre Everton e Manchester City é o segundo jogo da Premier League a ser adiado desde a retomada do campeonato 2019/2020, em junho. A temporada 2020/21 começou em setembro.