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futebol

Surto de Covid-19: clube belga chega a 21 casos positivos e coloca todo o elenco em quarentena

Mouscron, da primeira divisão, registrou oito novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 13:19
Crédito: Divulgação
A fase do Royal Excel Mouscron não é nada boa. Lanterna do Campeonato Belga, o clube anunciou, nesta quinta-feira, que mais oito jogadores testaram positivo para a Covid-19, chegando a 21 infectados no total. Na tentativa de conter o surto da doença, o Mouscron colocou todo o elenco, comissão técnica e direção em quarentena.- A direção do Royal Excel Mouscron decidiu colocar em quarentena todo o núcleo esportivo e gestão entre quinta-feira, 29 de outubro, e segunda-feira, 2 de novembro - disse o clube em um comunicado, acrescentando que os jogadores treinarão de forma individual neste período.
A Liga Belga, que está adiando os jogos solicitados por times que registram mais de sete positivos em seus elencos, terá que mudar a data do próximo compromisso do Mouscron. A partida contra o Saint-Trond, pela 11ª rodada do campeonato, seria disputada neste domingo. O clube já teve que pedir o adiamento do jogo do fim de semana passado contra o Cercle Brugge.

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