Surpreso, Mauro Jr. celebra convocação para a Seleção Olímpica: 'Quero aproveitar a oportunidade'

Crédito: Divulgação / PSV

Convocado para a Seleção Olímpica, o meia-campista Mauro Jr., do PSV, comemora seu nome na lista de convocados do técnico André Jardine para os jogos preparatórios contra Arábia Saudita e Egito. O jovem de 21 anos irá substituir Pedrinho, que foi cortado por lesão.

O meia se diz surpreso com a convocação e quer aproveitar a oportunidade em defender mais uma vez a amarelinha. Mauro também acumula convocações pela Seleção Brasileira Sub-20.

– Fiquei bastante surpreso, pois não estava esperando que o Pedrinho se machucasse, infelizmente ele se lesionou e que possa retornar o mais rápido possível. Mas estou muito feliz por defender a amarelinha mais uma vez e quero aproveitar ao máximo essa oportunidade para aprender com os garotos e o professor Jardine – celebrou Mauro Jr.

A convocação chegou no tempo certo para Mauro entrar motivado em campo pelo PSV. O meia terá um compromisso importante nesta quinta-feira, diante do PAOK, da Grécia, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa.

– Essa notícia da convocação veio no momento certo, já que amanhã temos uma partida importante contra o PAOK pela Liga Europa. Isso é muito bom, pois me ajuda a entrar mais focado e bem para o jogo. Fico feliz demais que meu trabalho tem sido reconhecido – finalizou.

Revelado pelas categorias de base do Desportivo Brasil, o meia Mauro Jr. chegou ao PSV, da Holanda, em 2017. Na temporada 2019/20, o brasileiro foi emprestado ao também clube holandês Heracles Almelo - onde marcou seis gols, em 29 jogos disputados.