Surian exalta campanha da Portuguesa no Carioca: "Conseguimos todos os objetivos"

Crédito: Nathan Diniz/Portuguesa-RJ

A Portuguesa entrou na edição de 2021 do Campeonato Carioca com alguns objetivos definidos, e alcançou todos eles sob o comando do técnico Felipe Surian. O clube buscou de vaga em competições nacionais para a temporada 2022, teve bons números defensivos e encarou os considerados grandes do estado.

O treinador da Lusa no estadual falou sobre o maior dos desafios, que era colocar a Portuguesa entre os quatro primeiros colocados do Rio de Janeiro:

- O objetivo principal foi a classificação para a semifinal. A gente sonha em chegar em uma final de estadual, mas sabe que é muito difícil. O principal objetivo foi a classificação para a semifinal porque ali conseguiríamos a vaga na Série D, Copa do Brasil para 2022. Foi uma campanha histórica para o clube e isso ficou marcado. Conseguimos todos os objetivos - afirmou.

Além das classificações, a Lusa também alcançou outros importantes marcas, como terminar a Taça Guanabara com a defesa menos vazada, com oito gols sofridos. Surian atribuí este feito não somente aos jogadores da defesa, como também os mais avançados, que já ajudam na marcação desde o campo de ataque, seguindo o que foi trabalhado nos treinamentos.

- Tivemos a defesa menos vazada da Taça Guanabara. Os méritos totais foram não só do sistema defensivo como também da linha ofensiva. O trabalho, desde a pré-temporada, foi visando sem a bola ser um time muito forte na marcação, agredindo já o adversário no campo de defesa. Eles corresponderam bem. Fizeram o que foi proposto nos trabalhos e deu certo - analisou.

A Portuguesa fechou sua participação no Campeonato Carioca com 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.