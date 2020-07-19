Supostas imagens da nova camisa do Galo vazam na internet

Supostas imagens da nova camisa do Atlético-MG, que serão lançadas neste domingo, 19, em uma live do clube, vazaram nas redes sociais. O time mineiro lançará a coleção 2020 do uniforme alvinegro, nos modelos 1 e 2 de jogo. O Galo não se pronunciou sobre as imagens que circulam na internet. A Le Coq, fornecedora de uniformes do clube mineiro, ja havia lançado as camisas de treino e em parceria com os torcedores, fizeram uma ação interativa para elaborar um modelo de camisa feita no concurso “Manto da Massa”, que vendeu 100 mil unidades, gerando faturamento de R$ 19 milhões. Os novos uniformes terão a presença dos cantores Felipe Hott e Gabi Martins. A presença de Gabi, inclusive gerou controvérsia com os atleticanos por ela aparecer com uma camisa do Flamengo nas redes sociais