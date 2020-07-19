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Supostas imagens da nova camisa do Galo vazam na internet

O clube mineiro não se pronunciou sobre as camisas que circulam na rede. O novo jogo de uniformes do alvinegro será lançado neste domingo, 19 de julho...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 21:59

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 21:59

Crédito: As imagens vazadas na internet são de supostas camisas do alvinegro da coleção 2020-(Reprodução redes sociais
Supostas imagens da nova camisa do Atlético-MG, que serão lançadas neste domingo, 19, em uma live do clube, vazaram nas redes sociais. O time mineiro lançará a coleção 2020 do uniforme alvinegro, nos modelos 1 e 2 de jogo. O Galo não se pronunciou sobre as imagens que circulam na internet. A Le Coq, fornecedora de uniformes do clube mineiro, ja havia lançado as camisas de treino e em parceria com os torcedores, fizeram uma ação interativa para elaborar um modelo de camisa feita no concurso “Manto da Massa”, que vendeu 100 mil unidades, gerando faturamento de R$ 19 milhões. Os novos uniformes terão a presença dos cantores Felipe Hott e Gabi Martins. A presença de Gabi, inclusive gerou controvérsia com os atleticanos por ela aparecer com uma camisa do Flamengo nas redes sociais
O clube mineiro se pronunciou se manteve a apresentação da moça no evento. O novo uniforme do Atlético deverá estar em campo já no clássico contra o América-MG, dia 26 de julho, às 16h, no Independência, pelo Campeonato Mineiro.

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