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Suposta terceira camisa do São Paulo vaza na internet; veja fotos

Modelo supostamente produzido pela Adidas traz faixas grossas horizontais com as cores do clube e imagens rodaram as redes sociais nos últimos dias...
LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 13:23

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 13:23

Crédito: Reprodução/ Twitter @spfc_mais
O suposto modelo da nova terceira camisa do São Paulo para a temporada tem repercutido bastante na internet. Imagens vazadas apontam para uma camisa com três faixas grossas horizontais, uma vermelha, na altura do peito, uma branca logo abaixo e uma preta na parte inferior da camisa.Supostamente produzido pela Adidas, o modelo rodou as redes sociais e rendeu elogios e críticas dos torcedores. A possível nova camisa traz as cores do time de uma maneira diferente e já parece ter um prazo para ser anunciada.
Segundo o perfil Central Tri-Mundial, a loja São Paulo Mania do Alphashopping teria afirmado que o lançamento da camisa está marcado para a próxima sexta-feira (10).

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