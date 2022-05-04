Suposta nova camisa do São Paulo vaza nas redes sociais

Vazou nesta quarta-feira (4) o que seriam as supostas novas camisas do São Paulo. A imagem circulou nas redes sociais, mas ainda não houve nenhuma confirmação oficial do clube. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosTABELA> Veja a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosO último lançamento do Tricolor foi o uniforme 1, inspirado na primeira Libertadores conquistada pelo time, em junho de 1992. Além disso, contou com as novas camisas de goleiro.A foto vazada corresponde, supostamente, ao uniforme 2 da equipe. Caso se confirme, é provável que o anúncio venha nos próximos dias. São Paulo volta a campo para enfrentar o Everton-CHI nesta quinta-feira (5), às 19h15, no estádio Sausalito, no Chile. A partida será válida pela Copa Sul-Americana.