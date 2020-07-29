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Supertaça da Inglaterra está marcada para o dia 29 de agosto

Liverpool já está garantido na decisão, após ter vencido o Campeonato Inglês, e aguarda a final da Copa da Inglaterra entre Arsenal e Chelsea para definir quem será o adversário...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 10:12

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 10:12
Crédito: PHIL NOBLE / AFP
A Community Shield, ou a Supertaça da Inglaterra, será realizada no próximo dia 29 de agosto, de acordo com a Associação de Futebol. A partida irá ser duelada pelo Liverpool, campeão da Premier League, contra Arsenal ou Chelsea, dependendo de quem for o vencedor da Copa da Inglaterra, que será disputada neste sábado.
O jogo será apenas 15 dias antes do início da nova temporada na Inglaterra, marcada para começar no dia 12 de setembro. É possível que esta partida reúna um número restrito de torcedores no Wembley, o que seria o primeiro encontro de futebol com a presença de fãs desde a paralisação do esporte no país.
Ainda não há horário de confirmação para o confronto e a Supertaça será disputada oito dias após a final da Liga Europa e seis dias depois da decisão da Liga dos Campeões. Apenas o Chelsea segue em competição europeia, mas tem a improvável missão de reverter uma derrota sofrida em Londres por 3 a 0 para o Bayern de Munique.

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