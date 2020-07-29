Supertaça da Inglaterra está marcada para o dia 29 de agosto

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A Community Shield, ou a Supertaça da Inglaterra, será realizada no próximo dia 29 de agosto, de acordo com a Associação de Futebol. A partida irá ser duelada pelo Liverpool, campeão da Premier League, contra Arsenal ou Chelsea, dependendo de quem for o vencedor da Copa da Inglaterra, que será disputada neste sábado.

O jogo será apenas 15 dias antes do início da nova temporada na Inglaterra, marcada para começar no dia 12 de setembro. É possível que esta partida reúna um número restrito de torcedores no Wembley, o que seria o primeiro encontro de futebol com a presença de fãs desde a paralisação do esporte no país.