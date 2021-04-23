Superliga Chinesa retorna com show de brasileiros

Erik fazia sua estreia pelo novo clube e apresnetou seu cartão de visitas: marcou o segundo gol, garantindo a vitória contra a equipe do Dalian Professional. O atacante vem de duas temporadas de sucesso pelo Yokohama Marinos, seu antigo clube, onde fez 48 jogos e marcou 24 gols e foi campeão da Liga Japonesa em 2019.
O time de Oscar também estreava hoje pela competição nacional e o brasileiro serviu de garçom aos companheiros de equipe. Num placar elástico de 6x1 sobre o Tianjin Teda, o meia foi responsável por 4 assistências e 13 grandes chances criadas para o Shanghai. Oscar está iniciando sua 5ª temporada pelo time chinês, onde já realizou 146 jogos e marcou 45 gols.
As duas equipes voltam a campo na próxima semana: Shanghai SIPG enfrenta o Beijing Guoan na quarta-feira, e o Changchun Yatai pega o Tianjin Teda, na quinta-feira, ambos pela segunda rodada da Superliga Chinesa.