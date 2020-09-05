Superliga chinesa: Paulinho e Talisca marcam e Evergrande dispara de vez

Com um gols brasileiro, o primeiro de Paulinho e o outro de Talisca, o Guangzhou Evergrande derrotou, nesta sexta-feira, por 2 a 1 o Guangzhou R&F pela nona rodada da Superliga chinesa. O resultado manteve o Evergrande em confortável vantagem na liderança da competição, com 22 pontos, cinco a mais do que o Jiangsu, que na quinta-feira derrotou por 1 a 0, fora de casa, o Shandong Luneng. Já o R&F (que fez o seu gol com Huang, ocupa o sétimo lugar, com sete pontos.O Evergrande, que também conta com Elkeson (brasileiro naturalizado chinês e que defende a seleção local), é o grande favorito ao título chinês O time é o atual campeão e, nos últimos nove anos, ganhou a superliga oito vezes (sendo vice na outra).