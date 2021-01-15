Supercopa da Espanha: cinco fatores que podem dar o título ao Athletic Bilbao frente ao Barcelona

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP

Apesar dos problemas extracampo, o Barcelona - que ainda não sabe se poderá contar com Lionel Messi na grande decisão - foi para o único confronto entre as equipes até agora nesta temporada como favorito, aproveitando o mal momento do clube de Bilbao na LaLiga e venceu por 3 a 2 fora de casa. Ampliando para mais um ano o jejum do Athletic de não derrotar os Culés nos dois jogos de uma mesma temporada desde a longínqua 1987/1988.Por outro lado, o clube basco emendou quatro jogos de invencibilidade entre 2018 e 2020, até eliminando o rival na Copa do Rei nesse período. Inclusive, em 2015, na última vez que disputou a Supercopa da Espanha, o Athletic saiu vencedor batendo justamente a equipe catalã. Algo que, mesmo com o favoritismo atual do Barça, pode voltar a acontecer se...

1 - DEIXAR A BOLA COM O BARCELONA

Unai Núñez já chegou a ser a terceira opção de defesa no Athletic, atuando em apenas 20 partidas na última temporada. Mas, é importante lembrar que o espanhol possui um ótimo retrospecto recente diante dos Blaugrana, estando presente justamente nas duas vitórias citadas acima - e atuando 90 minutos em ambas as ocasiões, roubando a cena em partes dos duelos. Isso, sem falar que ele é um jogador altamente versátil. Pode ser uma boa arma para parar o melhor ataque da LaLiga Santander desta temporada (37 gols em 18 partidas).

3 - LIONEL MESSI AUSENTE

Por falar no poderio ofensivo dos comandados de Ronald Koeman, se Messi não jogar... as chances do Athletic crescem. Afinal, o craque do Barcelona se lesionou no duelo contra o Granada e não atuou na última quarta-feira contra a Real Sociedad - seguindo, assim, como dúvida para a grande final do torneio.E a ausência do argentino deve ser comemorada pelo lado basco por um simples motivo: quando Messi não balança as redes neste duelo, as chances da equipe de Bilbao somar um ponto, ou três, são substancialmente maiores - fazendo com que a porcentagem de vitórias do Barcelona caia de 81% para 47%. No total, Messi marcou 26 gols em 38 partidas contra o Athletic.

4 - LUTAR ATÉ O FIM