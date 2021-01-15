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Supercopa da Espanha: cinco fatores que podem dar o título ao Athletic Bilbao frente ao Barcelona

Barça venceu os dois últimos duelos diante da equipe de Bilbao. Final entre as equipes será disputada neste domingo, às 17h, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 18:43
Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
Apesar dos problemas extracampo, o Barcelona - que ainda não sabe se poderá contar com Lionel Messi na grande decisão - foi para o único confronto entre as equipes até agora nesta temporada como favorito, aproveitando o mal momento do clube de Bilbao na LaLiga e venceu por 3 a 2 fora de casa. Ampliando para mais um ano o jejum do Athletic de não derrotar os Culés nos dois jogos de uma mesma temporada desde a longínqua 1987/1988.Por outro lado, o clube basco emendou quatro jogos de invencibilidade entre 2018 e 2020, até eliminando o rival na Copa do Rei nesse período. Inclusive, em 2015, na última vez que disputou a Supercopa da Espanha, o Athletic saiu vencedor batendo justamente a equipe catalã. Algo que, mesmo com o favoritismo atual do Barça, pode voltar a acontecer se...
1 - DEIXAR A BOLA COM O BARCELONA
Unai Núñez já chegou a ser a terceira opção de defesa no Athletic, atuando em apenas 20 partidas na última temporada. Mas, é importante lembrar que o espanhol possui um ótimo retrospecto recente diante dos Blaugrana, estando presente justamente nas duas vitórias citadas acima - e atuando 90 minutos em ambas as ocasiões, roubando a cena em partes dos duelos. Isso, sem falar que ele é um jogador altamente versátil. Pode ser uma boa arma para parar o melhor ataque da LaLiga Santander desta temporada (37 gols em 18 partidas).
3 - LIONEL MESSI AUSENTE
Por falar no poderio ofensivo dos comandados de Ronald Koeman, se Messi não jogar... as chances do Athletic crescem. Afinal, o craque do Barcelona se lesionou no duelo contra o Granada e não atuou na última quarta-feira contra a Real Sociedad - seguindo, assim, como dúvida para a grande final do torneio.E a ausência do argentino deve ser comemorada pelo lado basco por um simples motivo: quando Messi não balança as redes neste duelo, as chances da equipe de Bilbao somar um ponto, ou três, são substancialmente maiores - fazendo com que a porcentagem de vitórias do Barcelona caia de 81% para 47%. No total, Messi marcou 26 gols em 38 partidas contra o Athletic.
4 - LUTAR ATÉ O FIM
5 - RAÚL GARCÍA INSPIRADO

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