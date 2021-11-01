Súmula de Grêmio x Palmeiras tem relato de invasão de campo e ofensas de Rafinha

A segunda-feira está pesada pelos lados do Grêmio. Após o revés dentro de casa diante do Palmeiras, a torcida do clube gaúcho invadiu o gramado e correu em direção dos vestiários. Irritados, eles destruíram a cabine do VAR, que foi alvo de polêmica do lado gremista, que contestou a marcação de um pênalti a favor do Palmeiras.

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Súmula

Após o confronto, o árbitro Sávio Pereira Sampaio relatou na súmula da partida o fato ocorrido no gramado e a atitude do lateral-direito Rafinha. Fora do jogo por conta do terceiro amarelo, o jogador apareceu no túnel do estádio para ofender a equipe de arbitragem.

‘Informo que, ao término da partida, quando a equipe de arbitragem e atletas se encontravam no campo de jogo, um grupo de torcedores do Grêmio FBBA localizados na arquibancada norte, no setor sem cadeiras, invadiu o campo de jogo, alguns destes torcedores estavam com objetos não identificados, se dirigindo à entrada do túnel de acesso aos vestiários. Neste momento, por questão de segurança, a equipe de arbitragem se deslocou para o vestiário. Já no vestiário, em segurança, através de imagens publicadas na internet pelo site globoesporte.com, constatamos que este grupo de torcedores quebrou a cabine e o monitor do VAR, equipamentos de transmissão, microfones, painel de publicidade e de entrevista. Logo após a estes atos, este grupo de torcedores regressou em direção à arquibancada, próximo à escada de acesso. Informo ainda que outros torcedores da equipe do Grêmio FBPA invadiram o campo de jogo, pela escada de acesso, na arquibancada norte, setor sem cadeira, confrontaram os policiais, agrediram seguranças, arremessando cadeiras e outros objetos não identificados. Após estes incidentes, estes torcedores evadiram do campo e regressaram à arquibancada. Em outro setor, nas cadeiras superiores, alguns torcedores da equipe do Grêmio FBPA e SE Palmeiras trocaram socos, mesmo separados por uma grade de proteção, logo após, foram contidos pelos seguranças do estádio e se dispersaram. Informo que até o fechamento desta súmula, fui informado pelo delegado da partida, sr. Marcos Roberto Caduri de Almeida que o registro de ocorrência policial consta em andamento e está sendo acompanhado pelo mesmo’.