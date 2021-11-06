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Súmula de Avaí x Vitória relata invasão de dirigente ao vestiário da arbitragem na Ressacada

Documento redigido pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima apontou atitudes de pressão exercida por Felipe Ximenes, executivo de futebol do clube catarinense...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 12:51

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 12:51

Crédito: Divulgação
Além da frustração com o resultado de empate em 1 a 1 entre Avaí e Vitória na última sexta-feira (5) pela Série B do Campeonato Brasileiro, o time de Santa Catarina pode ter problemas com possíveis punições diante do que foi relatado em súmula pelo árbitro da partida, Felipe Fernandes de Lima.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo o documento que está disponível no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o executivo de futebol do Leão, Felipe Ximenes, não apenas invadiu o campo para reclamar da atuação da arbitragem como também a cabine onde ficam as instalações do Árbitro de Vídeo e o vestiário da arbitragem.
Além do executivo, quem também teria praticado a invasão as dependências reservadas a equipe de arbitragem do jogo foi o Supervisor de Futebol, Vinicius Peixoto, estando ambos acompanhados de seguranças particulares do Avaí.
O lance que incitou as reclamações mais veementes do time Azzurra ocorreu na jogada envolvendo Hitalo e Iury com a alegação dos avaianos que houve falta na origem do gol do Vitória. Gol esse que sacramentou a igualdade em Florianópolis já aos 45 minutos do segundo tempo.
Confira os trechos que relatam os atos praticados pelo executivo do Avaí
- Informo que, ao término da partida, o sr. Felipe Ximenes, executivo de futebol do Avaí, invadiu o campo de jogo, indo em direção da equipe arbitragem, contestando a não marcação de uma falta (infração) a favor de sua equipe com os seguintes dizeres: “Vocês prejudicaram o nosso trabalho, foi falta no nosso defensor, vocês irão ver depois. Vocês prejudicaram nosso trabalho”. Após a fala, o mesmo deixou o campo.
- Fui informado pelo árbitro de vídeo (VAR), sr. Igor Junio Benevenuto, que esse mesmo sr., Felipe Ximenes, se dirigiu a cabine do VAR, onde invadiu a sala, fazendo os seguintes questionamentos: “Eu tenho aqui no meu tablet uma imagem que mostra que foi falta, vocês deveriam ter chamado o árbitro, vocês prejudicaram nosso trabalho, olha aqui no meu tablet.” Após o ocorrido, o mesmo deixou a sala".
- Relato que este mesmo executivo, sr. Felipe Ximenes, acompanhado do supervisor de futebol desta mesma equipe, identificado como sr. Vinicius Peixoto de Almeida, invadiram o vestiário destinado a equipe de arbitragem, mesmo havendo alguns seguranças particulares (privado) na porta de entrada, vindo em minha direção, segurando em suas mãos um tablet com imagens do jogo e proferindo os seguintes dizeres: “Olha aqui, vocês atrapalharam nosso trabalho, olha aqui se não foi falta. Admite seu erro, você errou e nos atrapalhou.” Solicitei que estes se retirassem do recinto (vestiário da arbitragem), sendo atendido pelos mesmos. Não havendo maiores problemas".

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