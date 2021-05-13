Sul-Americana: Ceará empata com Arsenal de Sarandí e pode perder liderança

Na partida do returno do grupo C da Copa Sul-Americana, o Ceará e Arsenal de Sarandí, da Argentina, fizeram um jogo fraco na Arena Castelão. Durante os 90 minutos foram poucas as chances de gols alcançadas pelos dois times, mas os momentos em que o Vozão ou os argentinos chegaram, os goleiros Richard e Medina apareceram bem para deixar o jogo sem gols, mesmo resultado do primeiro jogo entre as equipes.
Com o empate, o Ceará chega a seis pontos e pode perder a liderança da Sul-Americana caso o Bolívar, que tem cinco pontos, vença o Jorge Wilstermann.
Agora o próximo compromisso do Vozão é o clássico contra o Fortaleza, no sábado (15), às 16h, pelo Cearense. Já pela Sul-Americana, o Ceará enfrentará no dia 20 de maio o Bolíviar, da Bolívia, na Arena Castelão.
PRIMEIRO TEMPO
Até a metade do primeiro tempo o jogo foi equilibrado onde a troca de passes prevaleceu entre os times na busca por espaços para penetrar nas defesas. As principais chances do Arsenal aconteceram com Alan Ruiz ainda no começo de jogo. O Ceará só foi ameaçar aos 23 minutos em chute de Vina. Mais tarde em nova tentativa, o Vozão chegou perigosamente com Mendoza, que ficou cara a cara com Medina e perdeu a oportunidade mais clara de abrir o placar.
SEGUNDO TEMPO
O Ceará voltou mais atento do intervalo e acertou a trave com Lima logo aos quatro minutos. Na sequência o jogo voltou a ficar morno com poucas ações de perigo de ambos os lados. Eram esporádicas as chances de gol no decorrer da etapa final, onde nem mesmo as mudanças feitas por Guto Ferreira e Sergio Rondina modificaram a postura dos times. Aos 35 minutos, Lima teve nos pés a chance de marcar para o Vozão, mas novamente Medina apareceu para salvar.
A reta final melhorou. Aos 39 minutos, Jorginho tocou para Gabriel Dias, que chutou e Medina espalmou. Já nos acréscimos, Richard fez um milagre aos salvar em cima da linha a cabeçada de Albertengo e evitar o gol dos argentinos.
FICHA TÉCNICA CEARÁ X ARSENAL DE SARANDI - 4ª RODADA DA SUL-AMERICANAEstádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data e horário: 12 de maio de 2021, às 19h15 (de Brasília)Árbitro: Roberto Tobar (CHI)Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)Cartões amarelos: Luiz Otávio (CEA) / Emiliano Papa, Carabajal (ARS)Cartões vermelhos: -
GOLS: -
CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)Richard; Willian Oliveira, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Charles (Marlon, aos 19'/2ºT), Gabriel Dias, Vina (Fernando Sobral, aos 31'/2ºT), Lima (Jorginho, aos 40'/2ºT) e Steven Mendoza (Yony Gonzalez, aos 19'/2ºT); Felipe Vizeu (Cleber, aos 31'/2ºT).
ARSENAL (Técnico: Sergio Rondina)Alejandro Medina; Benavídez, Carabajal, Gastón Suso e Papa; Soraire (Farioli, aos 39'/2ºT), Juan Andrada, Antilef (Picco, aos 14'/2ºT) e Nicolás Castro (Luna, aos 43'/2ºT); Alan Ruiz (Albertengo, aos 13'/2ºT) e Candia (Miracco, aos 39'/2ºT)