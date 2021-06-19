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futebol

Suíça x Turquia: onde assistir e prováveis escalações

Seleções brigam pela terceira colocação do grupo A da Eurocopa em duelo que será disputado neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 14:31

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 14:31

Crédito: DARKO VOJINOVIC, VALENTYN OGIRENKO / AFP
Neste domingo, a Seleção da Suíça enfrenta a Seleção da Turquia no Baku Olympic Stadium, na cidade de Baku, pela terceira rodada do grupo A da Eurocopa. O confronto, que terá início às 13h (de Brasília), decidirá o terceiro colocado do grupo.
Veja a tabela da EurocopaA Suíça somou apenas um ponto no grupo A da Eurocopa, e precisa vencer a Turquia para contemplar a classificação para o mata-mata da competição. Em busca de ser uma das melhores seleções na terceira colocação, um placar positivo é o cenário dos sonhos dos suíços.
- O mais importante amanhã é estar presente. Precisamos melhorar o que podemos influenciar e, o mais importante, vencer o jogo. Com três pontos, temos uma chance realista de progressão - disse Vladimir Petkovic, treinador da Suíça.
A Turquia ainda não pontou nesta Eurocopa, e enxerga a classificação para a próxima fase da competição com algo muito difícil atualmente. Ainda assim, existe a esperança de surgir entre as quatro melhores equipes na terceira colocação.
- Podemos fazer algumas mudanças na equipe contra a Suíça. Especialmente no meio-campo, temos decepcionado tanto na defesa quanto no ataque. Fiquei muito feliz com o desempenho deles durante as eliminatórias para o Euro e a Copa do Mundo, mas tivemos problemas no meio-campo aqui - disse Senol Günes, treinador da Turquia.FICHA TÉCNICASUÍÇA x TURQUIA - Eurocopa - grupo A
Data e horário: 20/06/2021, às 13h (de Brasília)Local: Baku Olympic Stadium, em Baku (AZE)Árbitro: Slavko Vincic (SVN)Assistentes: Tomaz Klancnik (SVN) e Andraz Kovacic (SVN)Onde assistir: SporTV
SUÍÇA (Treinador: Vladimir Petkovic)Sommer; Elvedi, Schar e Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Shaqiri e Ricardo Rodríguez; Gagranovic e Embolo.
TURQUIA (Treinador: Senol Günes)Çakir; Celik, Demiral, Soyuncu e Muldur; Yokuslu, Under, Tufan, Çalhanoglu e Yazici; Yilmaz.

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