Suíça x Turquia: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: DARKO VOJINOVIC, VALENTYN OGIRENKO / AFP

Neste domingo, a Seleção da Suíça enfrenta a Seleção da Turquia no Baku Olympic Stadium, na cidade de Baku, pela terceira rodada do grupo A da Eurocopa. O confronto, que terá início às 13h (de Brasília), decidirá o terceiro colocado do grupo.

Veja a tabela da EurocopaA Suíça somou apenas um ponto no grupo A da Eurocopa, e precisa vencer a Turquia para contemplar a classificação para o mata-mata da competição. Em busca de ser uma das melhores seleções na terceira colocação, um placar positivo é o cenário dos sonhos dos suíços.

- O mais importante amanhã é estar presente. Precisamos melhorar o que podemos influenciar e, o mais importante, vencer o jogo. Com três pontos, temos uma chance realista de progressão - disse Vladimir Petkovic, treinador da Suíça.

A Turquia ainda não pontou nesta Eurocopa, e enxerga a classificação para a próxima fase da competição com algo muito difícil atualmente. Ainda assim, existe a esperança de surgir entre as quatro melhores equipes na terceira colocação.

- Podemos fazer algumas mudanças na equipe contra a Suíça. Especialmente no meio-campo, temos decepcionado tanto na defesa quanto no ataque. Fiquei muito feliz com o desempenho deles durante as eliminatórias para o Euro e a Copa do Mundo, mas tivemos problemas no meio-campo aqui - disse Senol Günes, treinador da Turquia.FICHA TÉCNICASUÍÇA x TURQUIA - Eurocopa - grupo A

Data e horário: 20/06/2021, às 13h (de Brasília)Local: Baku Olympic Stadium, em Baku (AZE)Árbitro: Slavko Vincic (SVN)Assistentes: Tomaz Klancnik (SVN) e Andraz Kovacic (SVN)Onde assistir: SporTV

SUÍÇA (Treinador: Vladimir Petkovic)Sommer; Elvedi, Schar e Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Shaqiri e Ricardo Rodríguez; Gagranovic e Embolo.