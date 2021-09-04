  • Suíça x Itália: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias
Suíça x Itália: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Equipes são as líderes do Grupo C, mas Azzurri tem um jogo a mais. Último confronto entre si foi na fase de grupos da Eurocopa, com vitória fácil da Itália sobre a Suíça...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 15:35

LanceNet

Crédito: ETTORE FERRARI / POOL / AFP
As Eliminatórias Europeias seguem a todo vapor e neste domingo tem a Itália, atual campeã do Velho Continente, em campo. A Azzurri enfrenta a Suíça, que foi sua adversária na fase de grupos na Eurocopa, na Basileia. O jogo acontece no St. Jakob-Park, às 15h45 (de Brasília).
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
SUÍÇAVice-líder do Grupo C com duas vitórias em dois jogos, a Suíça folgou na rodada do meio de semana e entrou em campo em amistoso contra a Grécia. O time de Murat Yakin venceu por 2 a 1, com gols de Zuber e Vargas.
ITÁLIAPrimeira colocada do Grupo C, a Itália segue invicta, mas perdeu os 100% de aproveitamento na última rodada. O time de Roberto Mancini vem de empate com Bulgária, em casa, por 1 a 1.
FICHA TÉCNICA
Suíça x ItáliaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo C - 5ª Rodada​Data e horário: 05/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: St. Jakob-Park, em Basileia (SUI)Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)Assistentes: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto Alonso Fernández (ESP)Transmissão: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
SUÍÇA (Técnico: Murat Yakin)Sommer; Schär, Elvedi e Akanji; Widmer, Zakaria, Sow, Freuler e Ricardo Rodríguez; Vargas e Seferovic.
ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci e Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho e Barella; Insigne, Immobile e Chiesa.

