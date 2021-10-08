Suíça x Irlanda do Norte: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

A Suíça recebe a Irlanda do Norte neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na última rodada do torneio, as equipes se enfrentaram e empataram por 0 a 0, mas o time dirigido por Murat Yakin busca mais regularidade e quer se aproximar da Itália na classificação.Mais pontaria
- Não vejo problemas (por conta dos lesionados), mas soluções. Os atletas que tenho à disposição não só tem ritmo, como também fazem gols. Isso é extremamente importante e decisivo para sábado. No primeiro jogo (contra a Irlanda do Norte), não finalizamos de forma suficiente e precisamos resolver de forma diferente - disse Murat Yakin, técnico da Suíça.
Grupo C
A Itália lidera o Grupo C com 14 pontos conquistados, enquanto a Suíça soma apenas oito. No entanto, a equipe de Murat Yakin está com dois jogos a menos do que o time de Roberto Mancini. Por outro lado, a Irlanda do Norte é a principal ameaça da Suíça com cinco pontos na 3ª colocação.
FICHA TÉCNICA:Suíça x Irlanda do Norte
Data e horário: 9/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio de Genebra, em Genebra (SUI)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SUÍÇA (Técnico: Murat Yakin)Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez; Zakaria, Frei, Freuler; Zuber e Shaqiri; Embolo
Desfalques: Nenhum
IRLANDA DO NORTE (Técnico: Ian Baraclough)Peacock-Farrell; Brown, Cathcart, Ballard; Dallas, Saville, Davis, McNair, Lewis; Washington, Magennis
Desfalques: Nenhum