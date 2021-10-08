  • Suíça x Irlanda do Norte: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo
futebol

Suíça x Irlanda do Norte: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Neste momento, Suíça vive situação delicada na classificação do Grupo C, mas pode se aproximar da líder Itália em caso de vitória contra a Irlanda do Norte...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 13:09

Crédito: ETTORE FERRARI / POOL / AFP
A Suíça recebe a Irlanda do Norte neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na última rodada do torneio, as equipes se enfrentaram e empataram por 0 a 0, mas o time dirigido por Murat Yakin busca mais regularidade e quer se aproximar da Itália na classificação.Mais pontaria
- Não vejo problemas (por conta dos lesionados), mas soluções. Os atletas que tenho à disposição não só tem ritmo, como também fazem gols. Isso é extremamente importante e decisivo para sábado. No primeiro jogo (contra a Irlanda do Norte), não finalizamos de forma suficiente e precisamos resolver de forma diferente - disse Murat Yakin, técnico da Suíça.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Grupo C
A Itália lidera o Grupo C com 14 pontos conquistados, enquanto a Suíça soma apenas oito. No entanto, a equipe de Murat Yakin está com dois jogos a menos do que o time de Roberto Mancini. Por outro lado, a Irlanda do Norte é a principal ameaça da Suíça com cinco pontos na 3ª colocação.
FICHA TÉCNICA:Suíça x Irlanda do Norte
Data e horário: 9/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio de Genebra, em Genebra (SUI)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SUÍÇA (Técnico: Murat Yakin)Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez; Zakaria, Frei, Freuler; Zuber e Shaqiri; Embolo
Desfalques: Nenhum
IRLANDA DO NORTE (Técnico: Ian Baraclough)Peacock-Farrell; Brown, Cathcart, Ballard; Dallas, Saville, Davis, McNair, Lewis; Washington, Magennis
Desfalques: Nenhum

