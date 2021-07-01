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futebol

Suíça x Espanha: onde assistir e prováveis escalações

Na busca da classificação para as semifinais da Eurocopa, seleções de Suíça e Espanha enfrentam-se nesta sexta-feira...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 15:37

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 15:37
Crédito: JONATHAN NACKSTRAND, JUSTIN SETTERFIELD / POOL / AFP
Nesta sexta-feira, as seleções de Suíça e Espanha se enfrentam na Gazprom Arena, em São Petesburgo, pelas quartas de final da Eurocopa. O confronto, que terá início às 13h (de Brasília), decidirá qual equipe disputará a semifinal da competição.
Veja o mata-mata da EurocopaA Suíça chegou às quartas de final de maneira surpreendente após eliminar a França nas oitavas de final. Ao buscar o empate no final da partida e garantir a classificação nos pênaltis, os suíços mostraram que não estão na Eurocopa sem motivos, e buscam avançar para as semifinais.
- (A Espanha) É uma equipa técnica e trabalhadora que conhecemos dos últimos jogos contra eles. Eles são favoritos, mas queremos atingir nossos objetivos e seguir em frente - disse Vladimir Petkovic, treinador da Suíça.
A Seleção Espanhola lutou bastante nas oitavas de final para conseguir chegar às quartas de final. A vitória por 5 a 3 contra a Croácia chegou apenas na prorrogação em um jogo com muitas reviravoltas. Apesar de Luis Enrique não ter encontrado o 'futebol ideal' para a Espanha, o sonho do título ainda existe.
- A chave para as quartas de final? Bem, ainda não sei. Qualquer time que conquiste a tarefa de vencer a imprensa do outro, porque nós dois jogaremos assim, isso é importante. Quem for mais decidido na área adversária terá maiores opções. Acho que vai ser um jogo adorável para a torcida, uma intensa nas quartas de final com gols - disse Luis Enrique, treinador da Espanha.FICHA TÉCNICASUÍÇA x ESPANHA
Data e horário: 02/07/2021, às 13h (de Brasília)Local: Gazprom Arena, em São Petesburgo (RUS)Árbitro: Michael Oliver (ING)Assistentes: Stuart Burt (ING) e Simon Bennett (ING)Onde assistir: SporTV
SUÍÇA (Treinador: Vladimir Petkovic)Sommer; Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Shaqiri e Zuber; Embolo e Seferovic.
Desfalque: Xhaka (suspenso)
ESPANHA (Treinador: Luis Enrique)Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte e Alba; Busquets, Koke e Pedri; Ferrán Torres, Sarabia e Morata.

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